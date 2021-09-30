PES'in yerini eFootball 2022, eFootball World, yeni maç modları, online etkinlikler ve fazlasıyla PC, konsol ve mobil platformda!

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

eFootball 2022 (PES 2022), Windows 10 PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4/5, iOS ve Android cihazlarda ücretsiz oynanabilir futbol oyunu. Konami’nin platformlar arası oynanışı destekleyen ücretsiz futbol oyunu PES’in yerine geçen eFootball, Türkçe dil desteğiyle Steam üzerinden futbolseverlere açıldı.

eFootball 2022 İndir

eFootball World, eFootball 2022’nin kalbi. Burada özgün takımlarla oynayarak gerçek hayattaki en sevdiğiniz rekabetleri yeniden yaratın. Diğer taraftan istediğiniz oyuncuları transfer edip geliştirerek rüya takımınızı kurun. Kendinizi hazı hissettiğinizde en büyük turnuvalarda ve en heyecan verici etkinliklerde dünyanın dört bir yanından rakiplere karşı mücadele edin.

FC Barcelona, Manchester United, Juventus ve FC Bayern München gibi muhteşem takımların kontrolünü elinize alın. Barcelona, Bayern Münih, Juventus, Manchester United, Arsenal, Corinthians, Flamengo, Sao Paulo, River Plate takımlarıyla insan veya yapay zeka rakiplerine karşı çevrimdışı maçlar oynayın. Ödül kazanmak için çevrimiçi PvP maçlar yapın ve görev hedefleri tamamlayın.

Hayalinizdeki takımı kurun ve dünyanın her yerinden oyuncularla yüz yüze gelin. Seçtiğiniz diziliş ve taktiklere uyan oyuncular ve menajerlerle anlaşın ve onları tam potansiyellerine göre geliştirin. eFootball 2022’de en çok istediğiniz transferleri hedefleyin ve oyuncuları uygun gördüğünüz şekilde geliştirin.

Her hedefin kendi ödülü var, olabildiğince fazla tamamlayarak elinizden gelenin en iyisini yapın. daha da iyi ödüller istiyorsanız eFootball Coins kullanarak açılan premium görevleri tamamlamayı deneyin. eFootball Coins, başka öğelerin yanı sıra oyuncularla sözleşme imzalamak ve avantajlı match pass’ler almak için kullanabileceğiniz bir oyun içi para birimidir. GP, oyuncular ve menajerlerle sözleşme imzalamak için kullanabileceğiniz bir oyun içi para birimidir. eFootball Point, oyuncu imzaları ve öğeler için kullanabileceğiniz oyun içi puanlardır.

eFootball 2022’de 4 tip oyuncu vardır: Standart, Trend, Öne Çıkan ve Efsane.

Standard - Oyuncular mevcut sezondaki performanslarına göre belirlenir. (Oyuncu geliştirme vardır)

Trending - Oyuncular sezon boyunca etkileyici performans sergiledikleri belirli bir maç veya haftaya göre belirlenir. (Oyuncu geliştirme yoktur)

Featured - Mevcut sezondaki performanslarına göre gösterilen, elle seçilmiş oyuncular (Oyuncu geliştirme vardır)

Legendary - Oyuncuların mükemmel performans sergiledikleri belli bir sezona dayanır. Harika kariyere sahip emekli oyuncuları da içerir. (Oyuncu geliştirme vardır)

eFootball 2022’de 5 tür maç yapılabilir: