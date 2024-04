Elon Musk Temizliğe Devam Ediyor: X Hesaplarınızı Kontrol Etmeyi Unutmayın!

Elon Musk, CEO'su olduğu X uygulamasını geliştirmeye ve yeni özellikler getirmeye devam ederken, bir yandan kullanıcıların mevcut düzende de iyileştirmeler yapıyor. Ünlü milyarder, dün, X hesabından bir duyuru paylaştı ve kullanıcılara platform üzerinde bir temizliğin başladığını söyledi.

Musk, daha önce de benzer bir hesap temizleme girişiminde bulunmuştu ve tam olarak bunun devam edeceğini duyurdu. Daha önce başlanan bot ve troll hesapları temizleme sürecinde bazı sorun teşkil etmeyen hesaplar da arada kaynamıştı. Bu da bir bakıma sorun yaratmıştı.

System purge of bots & trolls underway.



Please reply to me or @XEng if legitimate accounts are suspended.



X Corp will be tracing the people responsible and bringing the full force of the law to bear upon them.