Twitter Hesabı Nasıl Gizlenir? Twitter'ın varsayılan ayarları dahilinde attığınız ya da beğendiğiniz tweetler, dünyanın dört bir yanındaki herhangi bir kullanıcı tarafından görülebilir. Eğer attığınız ya da beğendiğiniz tweetleri yalnızca takipçilerinizin görmesini istiyorsanız yazıyı okumaya devam edin.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter'da etkinliklerinizin ve attığınız adımların herkesçe görülmesini istemiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayarak hesabınızı gizleyebilir, bu sayede paylaşımlarınızın yalnızca takipçileriniz tarafından görülmesini sağlayabilirsiniz.

Twitter Hesabı Nasıl Gizlenir? (Adım - Adım)

Masaüstü

Twitter'a giriş yapın. Sağ üstte yer alan profil fotoğrafınıza tıklayın. Ayarlar ve Gizlilik seçeneğine gidin. 'Gizlilik ve Güvenlik' sekmesine tıklayın. Tweet Gizliliği bölümünü bulun. Bu bölümde yer alan 'Tweetlerimi Korumaya Al' seçeneğini aktif hale getirin. Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklayın. Değişikliklerin geçerli olması için şifrenizi girin.

Android

Twitter'a giriş yapın. Sol üstte yer alan profil fotoğrafınıza tıklayın. Ayarlar ve Gizlilik seçeneğine gidin. 'Tweetlerimi Korumaya Al' seçeneğini işaretleyin.

iOS

Twitter'a giriş yapın. Sol üstte yer alan profil fotoğrafınıza tıklayın. Ayarlar ve Gizlilik seçeneğine gidin. 'Tweetlerimi Korumaya Al' seçeneğini işaretleyin.

Sonuç

Yukarıdaki adımları uygulayarak Twitter hesabınızı birkaç saniyelik birkaç işlemle gizleyebilirsiniz. Bu adımdan sonra paylaştığınız ya da beğendiğiniz tüm içerikleri yalnızca takipçilerinizin görebileceğini, sizi takip etmek isteyen kişilerin de sizin onayınızdan sonra takipçi listesine alınacağını hatırlatalım.

Peki siz hazırladığımız bu rehber hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve hesabınızı kolayca gizleyebildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.