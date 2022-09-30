Elon Musk'ın Mesajları Ortaya Çıktı: İşte Dogecoin ve Twitter Planı

Dünyanın en zengin insanı unvanını elinde bulunduran Elon Musk, Twitter'ı satın alma girişiminin askıya alınmasından beri teknoloji gündeminden düşmüyor. 44 milyarlık anlaşmadan Twitter'da çok fazla bot olması iddiasıyla cayan Elon Musk, şu sıralar Twitter'ın açtığı davalarla uğraşıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir gelişme ise ünlü milyarderin canını sıkabilir. Dava kapsamında Elon Musk ve Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in özel konuşmaları ortaya çıktı.

Mahkemece istenen özel konuşmalarda Elon Musk, yakın arkadaşı Jack Dorsey ile Twitter ve Dogecoin üzerine bazı paylaşımlar yapıyor. Yine öğrenilen bir diğer bilgiye göre Jack Dorsey, Twitter CEO'luğundan ayrılmasından hemen sonra Elon Musk'a Twitter'ı satın almasını öneriyor. Yani ünlü milyarderin Twitter planları ortaya çıktığı tarihten tam bir yıl öncesine kadar uzanıyor.

Elon Musk: "Her Tweet Atan 0.1 Dogecoin Ödesin"

Ünlü milyarderin kripto paralara karşı bir ilgisi olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Elon Musk'ın birkaç Tweet atarak değerini onlarca kat artırdığı kripto paralardan biri de Dogecoin. Kendisi de Dogecoin'e yatırım yapan teknoloji dehasının Twitter'ı satın aldıktan sonra kripto para sistemini sosyal medyaya entegre etmek istediği ortaya çıktı. Ortaya çıkan özel mesajlarda Elon Musk, Jack Dorsey'e her Tweet atan kullanıcıdan 0.1 Dogecoin alma fikrini anlatıyor.

Aynı zamanda Jack Dorsey'in Twitter'dan neden ayrıldığı da belli oldu. Elon Musk ile konuşmalarında Twitter ayrılığı hakkında “Yeni bir platforma ihtiyaç var. Bu bir şirket olamaz. Bu yüzden ayrıldım." cevabını veren Jack Dorsey, izlenmesi gereken yöntem açısından Signal'i örnek gösteriyor. Twitter'ın arkasında bir güç değil açık kaynaklı bir protokol olması gerektiğine inanan Jack, konu hakkında Elon Musk'tan destek alıyor.

İkilinin blockchain teknolojisini odak olarak aldıkları merkeziyetsiz bir yönetime sahip olan Twitter projesi böylece ortaya çıktı. Şimdilik Elon Musk'ın Twitter'ı satın alıp almayacağı hala belli değil. Fakat eğer böyle bir satın alım gerçekleşirse ünlü milyarderin köklü değişiklikler planladığı fazlasıyla açık.