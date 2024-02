Elon Musk, Telefon Numarasını Kapatıp Sadece X'i Kullanacak: Peki Ama Neden?

2023'ün son çeyreğinde X, bir süredir beklenen ve kullanıcıların fazlasıyla dikkatini çeken sesli ve görüntülü konuşma özelliğini devreye sokmuştu. Premium abonelerin hem sesli hem de görüntülü arama yapabildiği özellik, ilk olarak iOS kullanıcılarına sunulmuştu.

Yakın zaman önce Android cihazlara da bu özelliğin geldiği duyurulmuştu. Elon Musk da bugün attığı bir tweetle, X'teki bu özelliği hayatının tamamen merkezine alabilecek bir hamle yapacağını duyurdu.

Tüm hesapların çağrı alabildiği özellik, DM (Direkt Mesajlar) Ayarları'ndan yönetilebiliyor. Ayarlardan etkinleştirilip devre dışı bırakabilen özellik, zaman içerisinde X'i sık kullanan kişiler için oldukça efektif bir kullanım deneyimi yaşatacak.

In a few months, I will discontinue my phone number and only use X for texts and audio/video calls