Elon Musk, Telefon Numarasını Kapatıp Sadece X'i Kullanacak: Peki Ama Neden?

2023'ün son çeyreğinde X, bir süredir beklenen ve kullanıcıların fazlasıyla dikkatini çeken sesli ve görüntülü konuşma özelliğini devreye sokmuştu. Premium abonelerin hem sesli hem de görüntülü arama yapabildiği özellik, ilk olarak iOS kullanıcılarına sunulmuştu.

Yakın zaman önce Android cihazlara da bu özelliğin geldiği duyurulmuştu. Elon Musk da bugün attığı bir tweetle, X'teki bu özelliği hayatının tamamen merkezine alabilecek bir hamle yapacağını duyurdu.

Musk, Telefon Numarasını Kapatacak!

Tüm hesapların çağrı alabildiği özellik, DM (Direkt Mesajlar) Ayarları'ndan yönetilebiliyor. Ayarlardan etkinleştirilip devre dışı bırakabilen özellik, zaman içerisinde X'i sık kullanan kişiler için oldukça efektif bir kullanım deneyimi yaşatacak.

In a few months, I will discontinue my phone number and only use X for texts and audio/video calls — Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2024

Elon Musk da bugün X (Twitter) üzerinden attığı bir tweet ile X'in bu özelliğini hayatının merkezine alacağını belirtti. Attığı tweette şu sözleri söylüyor: "Birkaç ay içinde telefon numaramı kapatacağım ve X'i yalnızca kısa mesaj ve sesli/görüntülü aramalar için kullanacağım."

Hem iOS hem de Android kullanıcılar arasında Premium abone olan kişilerin bu özelliği kullanabilmesi için görüntülü veya sesli arama yapacağı kişilerle daha önceden en az 1 kez mesajlaşmış olması gerektiğini de söylemeden geçmeyelim.