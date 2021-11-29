Çin'deki En Popüler Akıllı Telefon Markaları Açıklandı (Ekim 2021)

Counterpoint Research şirketi tarafından yapılan bir araştırma, Ekim 2021 tarihinde Çin'deki en popüler akıllı telefon markaları listesini gözler önüne serdi. Listenin ilk sırasında yer alan isim, kullanıcıların şaşırmasına yol açtı. Gerçekleştirilen araştırmaya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

En Popüler Akıllı Telefon Markaları Listesi

Apple Vivo Oppo Huawei

Araştırma şirketi Counterpoint Research, Çin'deki akıllı telefon satışları ile ilgili oldukça önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmanın sonucu, 2021 yılının ekim ayında ülkedeki en popüler telefon markaları hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor.

Paylaşılan listenin ilk sırasına baktığımızda Apple şirketini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devinin ilk sırada yer alması, çok sayıda kullanıcının şaşırmasına neden oldu. Teknoloji devi daha önce 2015 yılında zirvede yer almıştı.

ABD merkezli Apple, Çin'de uygun fiyat etiketi ve güçlü donanıma sahip telefonlar üreten Vivo, Oppo, Huawei ve Xiaomi gibi yerli üreticiler nedeni ile satışlarda zirveye konumlanamıyordu. Şirket, 6 yıl aradan sonra ülkede en popüler telefon olarak büyük bir başarının altına imza attı.

Bu başarı, çok kısa bir süre önce satışa sunulan iPhone 13 serisi sayesinde elde edildi. Markanın satışları eylül ayına kıyasla yüzde 46 oranında arttı. Bu, Çin'deki herhangi bir satıcı tarafından Ekim 2021 tarihinde kaydedilen en yüksek oranda büyümedir. Buna karşılık, Çin akıllı telefon pazarının tamamı bu dönemde bir önceki aya kıyasla yalnızca yüzde 2 oranında büyüdü.

Counterpoint Research tarafından paylaşılan listenin ikinci sırasında Vivo yer aldı. Şirket, 2021 yılının ekim ayında yüzde 20 orana sahip oldu. Vivo, 2021 yılının ağustos ayında ilk sırada yer alıyordu fakat ilerleyen aylarda telefon üreticisi düşüşe geçti.

Satışa sunduğu akıllı telefonlar ile dikkat çeken Oppo, yüzde 18 oran ile üçüncü sırada yer aldı. Listenin dördüncü sırasında ise yüzde 8 oran ile Huawei yer aldı.

Ekim 2021 tarihinde Çin'deki en popüler akıllı telefon markaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Liste ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.