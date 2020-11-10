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M1 Çipli Yeni MacBook Air Tanıtıldı: Macbook Air Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Apple yeni dizüstü bilgisayar modelini tanıttı. Yeni MacBook Air M1 çipi ile geliyor. İşte yeni MacBook Air özellikleri ve fiyat

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Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Apple yeni MacBook Air modeli ile karşımıza çıktı. Yeni MacBook Air özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekmekte. Yeni MacBook Air özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen detayları sizler için bir araya getirdik.

Yeni MacBook Air Özellikleri ve Fiyatı

Apple, "One More Thing" isimli etkinliğinde Apple Silicon tarafından desteklenen tamamen yeni bir MacBook Air'i resmen duyurdu. Yeni MacBook Air, Apple'ın kendi işlemcilerden güç alan ilk dizüstü bilgisayarı olarak öne çıkıyor.

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Yeni MacBook Air'deki Apple Silicon, gelişmiş performans, pil ömrü ve verimlilik sağlayan büyük bir yükseltme. Yeni MacBook Air, Apple'ın M1 işlemcisinden güç alıyor ve 18 saate kadar pil ömrü sunuyor.

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MacBook Air Özellikleri

  • Thunderbolt ve USB 4
  • 16 GB'a kadar RAM
  • 2 TB'a kadar SSD
  • Sessiz Tasarım
  • 5 kat daha hızlı grafikler
  • 3,5 kat daha hızlı CPU
  • WiFi 6

Yeni MacBook Air Fiyatı

Yeni MacBook Air'ın Türkiye başlangıç fiyatının 10.999,00 TL olduğu açıklandı.

Yeni MacBook Air Fiyatı

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