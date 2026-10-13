Fortnite Yapımcısı Marvel ve Star Wars Oyununu Yapay Zekâ İçin Erteledi

Epic Games Disney ile birlikte geliştirdiği, Marvel ve Star Wars karakterlerini bir araya getirecek nişancı oyununu erteledi. Bloomberg muhabiri Jason Schreier'in haberine göre stüdyo oyunu Mart 2027'de çıkarmayı planlıyordu ama ekibe yeni bir tarih vermedi. Ertelemenin arkasında ise oyunun geliştirme biçimindeki köklü bir değişiklik var.

Epic Games'in Disney Oyununda Ne Değişiyor?

Oyunun yönetmenlerinden biri ekibe gönderdiği iç mesajla "yapay zekâ öncelikli" bir üretim modeline geçtiklerini duyurdu. Yönetmen çalışanlardan Anthropic'in Claude modellerini işlerinin merkezine almalarını istedi ve mesaja "artık elle yazılmış kod yok" notunu düştü. Oyunun tüm görsellerini de tamamen yapay zekâ iş akışları hazırlayacak.

Ekip bu kararı şaşkınlıkla karşıladı. Epic Games, yapay zekânın yaptığı hataları nasıl denetleyeceğini henüz açıklamadı. Şirketin iletişim direktörü Jake Jones şirketin yapay zekâyla hızlanan geliştirmeyi benimsediğini ve sürecin yaratıcı yönünü yine kendi geliştiricilerinin yönettiğini söyledi.

Tim Sweeney Ne Dedi?

Epic Games CEO'su Tim Sweeney, haberin ardından X'te yaptığı paylaşımla şirkette büyük bir dönüşüm yaşandığını doğruladı. Sweeney geliştiricileri "en yüksek yapay zekâ hızlandırması" için yeni görevlere kaydırdıklarını yazdı. Amacın aynı işi daha az kişiyle yapmak değil, herkesin daha fazlasını ve daha iyisini üretmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Disney 2024'te Epic Games'e 1,5 milyar dolar yatırım yaparak ortak bir eğlence evreni kurma kararı almıştı. Bu oyun da o ortaklığın parçası. Epic Games ise Fortnite'taki düşüş nedeniyle bu yıl 1.000 çalışanını işten çıkarmıştı.

Editörün Yorumu

Yapay zekâ neredeyse her stüdyonun iş akışına girdi ama bir oyunun tamamen bu araçlarla üretilmesine büyük bir yayıncının ilk kez bu kadar açık şekilde karar verdiğini görüyoruz. Bence asıl sınav, Marvel ve Star Wars gibi hayran kitlesi titiz iki markanın bu yöntemle oyunculara ne kadar özenli bir oyun sunabileceği olacak. Oyun duyurulmadan önce kalite hakkında hüküm vermek için erken. Yine de oyuncuların yapay zekâ üretimi içeriklere tepkisi düşünüldüğünde Epic Games'in ilk tanıtımda bu konuda ne kadar açık davranacağı merak konusu.