Epic Games Store'da Yeni Dönem: Tasarımı Değişiyor ve Yeni Özellikler Geliyor!

Epic Games Store ve Epic Games Launcher için önemli tasarım değişiklikleri yolda. Şirketin kısa bir süre önce paylaştığı yol haritasina baktığımızda platformun çok yakında başta aşağı tasarlanacağını söyleyebiliriz. Peki Epic Games Store ve Epic Games Launcher yeni dönemde nasıl görünecek? İşte merak edilen detaylar!

Epic Games Store ve Epic Games Launcher Ne Gibi Değişikliklerle Gelecek?

Epic Games tarafından paylaşılan bilgilere göre bu tasarım değişiklikleri tek seferde değil, 12 aylık süreçte kademeli olarak kullanıcılara sunulacak. Ancak oyuncuların beklemesine değecek. Zira platform bu süreçte adeta baştan aşağı değişecek. En dikkat çeken yeniliklerden biriyse Epic Games Launcher’ın altyapısının değişmesi. Bu sayede uygulama bir önceki sürüme göre sıfırdan açılışta beş kat daha hızlı açılacak.

Epic Games Launcher’ın genel performansı da iyileştirilecek. Ayrıca mağaza ana sayfası baştan aşağı yenilenecek. Hatta şirketin açıklamasına göre mağaza ana sayfasında oyuncuların sevdikleri oyun türleriyle uyumlu yapımlar da öne çıkarılacak. Bununla birlikte farklı bölgeler arasında hediye gönderme sistemi platforma eklenecek. Arama altyapısının da geliştirileceğini belirtelim. Bu sayede yeni oyunları bulmanız kolaylaşacak. Kısacası platformun arama motoru artık daha akıllı çalışacak.

Bir diğer dikkat çeken yenilik ise oyunların mağaza sayfalarına kullanıcı yorumlarının eklenmesi. Bu sayede bir oyunu satın almadan önce söz konusu yapımı daha önce oynayan kişilerin yorumlarını görebileceksiniz. Böylece oyunu satın alıp almama konusunda karar vermeniz de kolaylaşacak. Öte yandan Steam'dekine benzer şekilde topluluk sisteminin geleceği belirtiliyor.

Üçüncü parti oyunlar için de yama notları desteği geliyor. Bu kapsamda oyunlar için yayınlanan güncellemelerin notları direkt olarak oyunun mağaza sayfasında görüntülenebilecek. Burada ufak bir karşılaştırma yapmak gerekirse halihazırda Steam’de de böyle bir sistem mevcut. Platformda oyun sayfalarında yayınlanan son yama notlarını kolay bir şekilde görebiliyorsunuz. Epic Games de yakında buna benzer bir sisteme geçiş yapacak.

Bir diğer önemli yenilik ise evrensel kontrolcü desteğinin gelecek olması diyebiliriz. Platform bu sayede bilgisayarınıza bağladığınız her türlü oyun kontrolcüsünü herhangi bir üçüncü taraf yazılıma ihtiyaç duymadan tanıyacak. Son olarak bu yeniliklerin ne zaman kullanıcılara sunulacağı açıklanmadı. Ancak daha önce de belirttiğimiz üzere kademeli olarak geleceğini söyleyebiliriz.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Epic Games tarafından paylaşılan yenilikler şu şekilde;

İlk Aşamada Gelecek Yenilikler

Oyun Güncelleme Notları: Diğer yapımcıların oyunlarına gelen güncellemelerde ne gibi değişiklikler, hatalar veya yenilikler olduğunu doğrudan oyunların mağaza sayfasından görebileceksiniz.

Ücretsiz Oyunlar İçin Ön Kayıt

Epic Games Launcher çok daha hızlı açılacak.

Mağaza ve Kütüphane İyileştirmeleri: Satın aldığınız oyunları düzenlemek, kategorilere ayırmak ve mağazada aradığınız oyunu bulmak çok daha pratik hale gelecek.

Uluslararası Hediye Gönderimi: Farklı ülkelerde yaşayan arkadaşlarınıza Epic Games üzerinden hediye gönderebileceksiniz.

Bir Sonraki Aşamada Gelecek Yenilikler

Görsel ve Kullanıcı Deneyimi Yenilikleri: Mağazanın ve uygulamanın görünümü modernleşecek, menüler arasında geçiş yapmak kolaylaşacak.

Oyuncu Profilleri ve Avatarlar: Kendinize özel bir profil sayfası oluşturabilecek, başarımlarınızı sergileyebilecek ve tarzınıza uygun avatarlar seçebileceksiniz.

Kullanıcı Yorumları: Bir oyunu satın almadan önce o oyunu oynayan diğer oyuncuların fikirlerini ve puanlarını görebileceksiniz.

Gelişmiş Arama: Sevebileceğiniz tarzdaki yeni oyunları bulmanız kolaylaşacak ve arama motoru daha akıllı çalışacak.

İleri Bir Tarihte Gelecek Yenilikler

Çok Platformlu Mağaza: Epic Games deneyimini sadece PC'de değil, mobil ve diğer platformlarda da daha entegre bir şekilde yaşayabileceksiniz.

Evrensel Kontrolcü (Gamepad) Desteği: Bilgisayarınıza bağladığınız her türlü oyun kolu ekstra bir programa ihtiyaç duymadan Epic Games tarafından otomatik olarak tanınacak ve optimize edilecek.

Topluluk Sistemi: Oyuncu topluluklarıyla etkileşime girebileceğiniz sosyal alanlar.

Yenilenen Bildirim Sistemi: Arkadaşlık istekleri, indirimler veya oyun davetleri gibi bildirimleri sizi rahatsız etmeyecek şekilde daha modern bir şekilde alacaksınız.

Yepyeni Mağaza Tasarımı: Tüm bu özelliklerin oturmasıyla birlikte mağazanın tüm arayüzü tepeden tırnağa modern bir görünüme kavuşacak.

Editörün Yorumu

Epic Games tarafından paylaşılan bilgilere göre platform çok yakında adeta bir kimlik değişimi yaşayacak. Şahsi düşüncem bu değişikliklerin her birinin yerinde olduğu yönünde. Platformun bu yeniliklerle birlikte Steam’in işini daha da zorlaştıracağını düşünüyorum. Tabii bu rekabet doğal olarak en çok bizlere yarayacak diyebilirim.