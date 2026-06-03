GOG'a TL Desteği Geldi! Fiyatlar Epic Games'e Göre Nasıl?

Türk oyuncuları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda GOG'a TL desteği geldi. Artık popüler dijital mağaza üzerinden oyunları TL ile satın almak mümkün. Peki, GOG'da oyun fiyatları ne durumda? Bu yazıda GOG ve Epic Games mağazalarındaki fiyatları karşılaştıracağız.

GOG'da TL ile Oyun Nasıl Satın Alınır?

GOG'un web sitesini ziyaret edin. Sitenin en alt kısmında "Currency" kısmını "TRY" olarak değiştirin. Bunu yaptığınız takdirde mağazadaki tüm oyunların fiyatı TL olarak görünecek. Bu adımın ardından herhangi bir oyunun sayfasını açın ve ardından "add to cart" butonuna basıp ekrandaki talimatları uygulayın.

GOG'da Yerel Fiyatlandırma Var mı?

GOG'daki oyun fiyatları incelendiğinde platformun Türkiye'ye özel bir fiyat politikası belirlemek yerine dolar fiyatlarını doğrudan güncel Türk Lirası kuruna çevrildiği düşünülüyor. Bu durum, özellikle yıllar önce çıkmış eski yapımların bile yüksek bir fiyata sahip olmasına neden oluyor.

Yerel fiyatlandırmanın uygulanmadığını en net ortaya koyan iki örnek, bizzat CD Project RED'e ait olan efsane yapımlardan geliyor. Öyle ki 2015 yılında piyasaya sürülen The Witcher 3: Wild Hunt'ın Complete sürümü şu anda GOG'da 1.744 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 2011 yılında piyasaya sürülen The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition ise 688,49 TL'ye satılıyor. Bu oyun Steam'de 14.99 dolar (688,90 TL) fiyat etiketine sahip.

Bu durum, GOG'un Türkiye için özel bir fiyatlandırma algoritması kullanmadığını, yalnızca arka planda dolar üzerinden işleyen fiyatı anlık döviz kuruyla çarparak ekrana yansıttığını gösteriyor. Yerel fiyatlandırma ile ilgili herhangi bir açıklamanın yapılmadığını belirtelim. İlerleyen süreçte yerel fiyatlandırma desteği gelme ihtimali mevcut.

GOG ve Epic Games'te Oyun Fiyatları Ne Kadar?

Oyun Adı GOG Fiyatı Epic Games Fiyatı Cyberpunk 2077 2066,39 TL 349,65 TL The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition 1.744,89 TL 165,80 TL Mafia: Definitive Edition 1.836,75 TL 259 TL yerine şu an 38,85 TL (kampanya var.) Mafia II: Definitive Edition 1.377,45 TL 199 TL yerine şu an 39,80 TL (kampanya var.) Mafia III: Definitive Edition 1.377,45 TL 199 TL yerine şu an 39,80 TL (kampanya var.) Metro Exodus 1055,95 TL 860,70 TL Metro 2033 Redux 688,49 TL 573,71 TL Metro: Last Light Redux 688,49 TL 573,71 TL Tomb Raider GOTY 458,85 TL yerine şu an 114,69 TL (kampanya var.) 42 TL yerine şu an 6,30 TL (kampanya var.)

GOG ve Epic Games mağazalarındaki fiyatlar karşılaştırıldığında Epic Games'teki oyunların daha ucuz olduğu görülüyor. Örneğin en iyi açık dünya oyunları arasında yer alan Cyberpunk 2077, GOG'de 2066,39 TL, Epic Games mağazasında ise 349,65 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Arada 1.717 TL civarında bir fark mevcut.

Mafia serisinin en sevilen oyunlarından biri olan Mafia: Definitive Edition, GOG'da 1.836,75 TL, Epic Games mağazasında ise 259 TL'ye satılıyor ancak şu anda bir kampanya olduğu için 38,85 TL fiyata sahip. Epic Games'teki kampanyasız fiyat bile GOG'daki fiyattan çok daha ucuza geliyor.

Editörün Yorumu

GOG'a TL desteğinin gelmesinin oldukça önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum ama bence tek başına yeterli değil. Şu anki hâliyle sadece güncel kurla ödenecek meblağı gösteriyor gibi görünüyor. Yerel fiyatlandırma olsaydı oyunları daha uygun fiyata satın alabilirdik. Tabii ki şu an şirketin geleceğe yönelik planları netlik kazanmış değil. Bu, yerel fiyatlandırma uygulanacağının bir işareti de olabilir. Şayet böyle bir durumda oyuncuların şu an olduğundan daha çok ağırlık vermeye başlayacağı platformlardan birine dönüşmesi muhtemel.