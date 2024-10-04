Roblox, Türkiye'de yaklaşık iki aydır erişime kapalı. Hatta oyun, ülkemizde App Store ve Google Play Store gibi uygulama mağazalarında bile bulunmıyor. Bu nedenle sevilen oyun, ücretsiz VPN'ler aracılığıyla bile indirilemiyor ya da mevcut sürümler güncellenemiyor. Elbette ki bu durumda milyonlarca oyuncu hep bir ağızdan aynı soruyu soruyor; Roblox ne zaman açılacak? Gelin birlikte Roblox neden yasaklandı ve ne zaman açılacak sorusuna cevap arayalım!

Roblox Türkiye'de Neden Yasaklandı

Roblox ne zaman açılacak konusuna geçmeden önde Roblox neden yasaklandı sorusunun yanıtına bakalım. Roblox'a Türkiye'de 07.08.2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararının BTK tarafından uygulanması sonucu erişim engeli getirildi. Gerekçe olarak ise platformun çocuklar için zararlı öğeler içerdiği gösterildi.

Elbette ki Roblox'un geliştiricisi ve yayıncısı Roblox Corporation platforma çocuklar için zararlı herhangi bir içerik eklemedi. Ancak oyun yapısı gereği bir oyun olmanın yanı sıra bir oyun geliştirme platformu olarak tanımlanabilir. Oyuncular Roblox'ta kendi oyunlarını oluşturabilir, diğer kullanıcıların oluşturduğu oyunları oynayabilir ve sanal bir dünyada etkileşim kurabilirler.

Ne yazık ki bu sonsuz özgürlük ve imkanlar, çocukların sıklıkla tercih ettiği popüler bir platformla birleşince ortaya pek de iyi sonuçlar çıkmayabiliyor. Her ne kadar geliştiricinin bununla bir ilgisi olmasa da oyun içerisinde cinsellik de dahil pek çok zararlı ve çocuklar söz konusu olduğunda suç teşkil eden unsur olduğu biliniyor.

Ne yazık ki Roblox bunların denetimi ve çocukların korunması konusunda yetersiz kaldı. Son olarak ise popülariteyle beraber şikayetlerin de artması nedeniyle Roblox Türkiye'de erişime engellendi. Peki bu erişim engeli ne zaman kalkacak ve Roblox ne zaman açılacak?

Roblox Ne Zaman Açılacak?

Roblox ne zaman açılacak sorusunun cevabı aslında biraz karışık. Aslında bu tamamen Roblox ile Türkiye arasındaki iletişime ve ülkemizin şartlarının ne zaman sağlanacağına bağlı. Platform, erişim engeli ilk getirildiği zaman "Roblox, Türkiye’deki yerel yasalara saygı göstermektedir ve kullanıcılarımızın platforma erişimini yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle iş birliği yapmaktadır." açıklamasını yapmıştı.

Buradan yola çıkarak Roblox'un süreci hızlandırmak için Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği yaptığını söylemek mümkün. Ancak olayın üzerinden iki ay geçtiğiniz ve hala Roblox ne zaman açılacak diye merak ettiğimizi düşünecek olursak bu iletişimde yolunda olmayan bir şey olduğunu varsaymak mümkün.

Ne yazık ki bazen ülkemizdeki yasal düzenlemeler bazı şirketlerin değerleri ya da çıkarları ile ters düşebiliyor. Böyle durumlarda geçici bir problem olarak başlayan sorunlar kalıcı olabiliyor. Örneğin doğrudan bir yasak olmasa da PayPal da Türkiye'nin isteklerini yerine getirmek yerine ülkemizdeki faaliyetlerini durdurmayı seçmişti.

Bu nedenle Roblox'un ne zaman açılacağı Türkiye'nin isteklerine ve şirketin bu isteklerle ilgili görüşüne göre değişebilir. Ne yazık ki bu içeriğin yazıldığı 4 Ekim itibariyle Roblox ne zaman açılacak sorusunun bundan daha basit bir cevabı yok. Ancak durumun takipçisi olduğumuzu ve bir gelişme olduğu anda bildireceğimizi söyleyebilirim.

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Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Roblox ne zaman açılacak sorusuna sizin cevap olarak bir tahmininiz var mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.