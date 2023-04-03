Evrenimizin En Yaşlı Kara Deliği Tespit Edildi

Kara delikler evrendeki en büyüleyici ve gizemli nesnelerden biridir. Uzayda yer çekiminin o kadar güçlü olduğu bölgelerdir ki, ışık dâhil hiçbir şey onların elinden kaçamaz. Yeni keşfedilen kara delik, şimdiye kadarki gelmiş geçmiş en yaşlı kara delik olma niteliği taşıyor.

Kara delikler, yakıtlarını tüketmiş ve kendi çekim güçleri altında çökmüş büyük yıldızların kalıntılarından oluşur. Çökerken, yoğunlukları ve çekim kuvvetleri o kadar güçlü hâle gelir ki bir tekillik, sonsuz yoğunlukta ve sıfır hacimde bir nokta yaratırlar. Tekilliğin etrafında, olay ufku adı verilen ve ötesine geçen herhangi bir şeyin asla geri dönemeyeceği bir sınır vardır.

Kara delikler, birkaç Güneş kütlesine sahip küçük olanlardan galaksilerin merkezinde bulunan ve milyarlarca güneş kütlesine sahip süper kütleli olanlara kadar farklı boyutlarda olabilir. Anlaşılması zor doğalarına rağmen bilim insanları, özelliklerini ve kozmostaki rollerini anlamak için onlarca yıldır kara delikler üzerinde çalışmakta.

Evrenin Doğumundan Yalnızca 570 Milyon Yıl Sonra Oluşan Kara Delik

Evrenin doğumundan sadece 570 milyon yıl sonra oluşan ve bugüne kadar bilinen en yaşlı kara deliği ortaya çıkarmak için güçlü James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanan Amerikalı bilim insanları tarafından çığır açan bir keşif yapıldı. Kütlesi 10 milyon Güneş'e eş değer olan bu devasa kara delik, bu esrarengiz kozmik varlıkların nasıl ortaya çıktığı ve geliştiği konusunda önemli bilgiler sunuyor. Gizemli doğalarına rağmen, bilim insanları galaksilerin merkezinde bulunan süper kütleli kara deliklerin küçük kara deliklerin birleşmesinden veya evrenin erken dönemlerinde büyük miktarda gazın doğrudan çökmesinden oluşmuş olabileceğine inanıyor.

Dr. Larsen ve ekibi, James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak Hubble'ın daha önce tespit ettiği erken evrendeki en parlak galaksiyi gözlemliyordu. Galaksilerin yaydığı farklı dalga boylarındaki ışığı analiz eden ekip, galaksinin merkezinde gizlenen kara deliği keşfetmeyi başardı.

İlerleyen süreçte daha detaylı incelenecek olan kara delikten önemli bilgiler edinilmesi bekleniyor.