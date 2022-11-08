Dünya'ya En Yakın Kara Delik Keşfedildi

Gökbilimciler, Dünya'ya en yakın kara deliği keşfettiler. Gaia BH1 olarak adlandırılan bu uyuyan kara delik, Güneş'in kütlesinin yaklaşık 10 katı ağırlığında. Ayrıca Dünya'dan sadece 1.600 ışık yılı uzaklıkta yer almakta. Bu, gezegenimize bu unvanın önceki sahibine göre üç kat daha yakın olmasını sağlıyor.

Keşif, kara deliğin yörüngesinde, Dünya'nın Güneş'imizin yörüngesinde yaklaşık olarak aynı mesafede dönen Güneş benzeri bir yıldız incelenirken yapıldı. Dünya'nın en yakın kara deliği unvanı için başka bir aday, daha önce HR6819 olarak bilinen bir sistemdi. Bu diğer sistemin bir kara deliğe sahip olduğuna inanılıyordu ancak astronomlar daha sonra durumun böyle olmadığını kanıtladı.

Bu sistemin Dünya'nın en yakın kara deliğini barındırabileceğine dair ilk ipucu, Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia uzay aracından gelen verilerin analizi sırasında geldi. Bir basın açıklamasına göre veriler, bir yıldızın hareketinin, görünmeyen büyük bir nesneden gelen yer çekiminin neden olduğu düzensizlikleri sergilediğini gösterdi. Bu görünmeyen nesnenin, yeni keşfedilen kara delik olduğu ortaya çıktı.

Bu ilk analizden sonra gökbilimciler, Dünya çapında altı farklı teleskop kullanarak dört ay boyunca sistemin 39 ek gözlemini planladılar.

Dünya'ya En Yakın Kara Delik: Gaia BH1

Daha sonra yayınladıkları yeni makalede yazarlar, bu sistemde bir kara deliğin olması gerektiği sonucuna nasıl ulaştıklarını ve hatta birden fazla gözlemde toplanan verileri kullanarak bu sonuca nasıl daha da derinlemesine girdiklerini açıklıyor. James Webb'in bilimsel misyonları sırasında toplanan verilere benzer şekilde burada sağlanan veriler, Dünya'nın en yakın kara deliğinin varlığından daha fazlasını kanıtlamaya yardımcı olabilir.

Ayrıca bize özellikle Samanyolu galaksisine yakın olanlar olmak üzere, kendimizi çevreleyen uzayın sistemleri ve parçaları hakkında daha fazla şey öğretebilir. Keza burada bir kara deliğin bulunduğuna inanıldığından, bize bu kozmik varlıklar, neden bazılarının - bu kara delik gibi - uykuda olduğu ve neden diğerlerinin etraflarındaki kozmik enerjiden beslenmeye devam ettiği hakkında daha fazla şey öğretebilir.

Şimdilik tüm bunlar gizemini koruyor ancak bu araştırma, yakın evrenimizle ilgili pek çok gizemi açığa çıkaracak.