Resmi Açıklama Geldi: Xbox'ın Özel Oyunları PlayStation'a Geliyor

Dokuzuncu nesil konsol savaşları tüm hızıyla devam ediyor. Nintendo, PlayStation, ve Xbox, rakiplerinden daha çok konsol satmak ve daha çok oyuncuya ulaşmak için kıyasıya mücadele ediyor. Ancak Microsoft'un br sonraki hamlesi, rekabetle ilgili bildiğimiz her şeyi bir kenara atacak gibi duruyor. Xbox'ın en sevilen "özel" oyunları resmen PlayStation 5'e geliyor. İşte detaylar!

Forza Horizon 5, PlayStation' a Geliyor

Bir süredir kendini konsol savaşlarının dışındaa konumlandırmak isteyen ve platform ayrımı yapmak istemediğini belirten Xbox, PC'nin ardından PlayStation dünyasına da ilk adımı attı. Şirketin oyunlarını daha geniş kitlelere ulaştırma stratejisi kapsamında Forza Horizon 5'in resmen PlayStation 5'e geleceği açıklandı.

Playground Games tarafından geliştirilen yarış oyunu çok yakında Xbox'ın en büyük rakibinde erişilebilir olacak. İlk olarak Kasım 2021'de Xbox Series X|S, Xbox One ve PC'de piyasaya sürülen oyun, kısa sürede 20 milyondan fazla oyuncuya ulaştı ve hem eleştirmenlerden hem de oyuncular tam not aldı.

Aradan geçen dört yılın ardından ise PlayStation'da kendine yer bulacak. Oyunun PlayStation 5 sürümü, Panic Button Studios iş birliğiyle geliştirilecek ve Xbox ve PC sürümleriyle aynı içeriği sunacak. Daha önce yayınlanan Hot Wheels ve Rally Adventure gibi genişleme paketleri de PS5'te satın alınabilecek.

Üstelik bunun sadece ilk adım olması bekleniyor. İlerleyen dönemlerde Halo ve Gears of War gibi Xbox'a özel kalmış oyunların da PlayStation'a gelmesi bekleniyor. Buradaki strateji ise oldukça basit. Sony, Eylül 2024 itibarıyla dünya genelinde toplam 65,6 milyon adet PlayStation 5 sattığını açıkladı.

Üstelik aradan geçen bu sürede bu sayıya sadece milyonlar eklendi. Şimdi ise Xbox'ın o 65 milyon oyuncudan gelir elde etme fırsatı olacak. Benzer bir mantıkla Sony de özel oyunlarını çıkışndan bir süre sonra PC'de kullanıma sunuyor. Hatta bu haberin yazdıldığı 30 Ocak'ta Marvel's Spider-Man 2 oyunu PC'ye çıktı.

Ancak şirket oyunlarını PC'ye çıkarırken, Xbox ve Nintendo gibi rakiplerin mağazalarından uzak tutuyor. Böylelikle PC ve konsol kombinasyonu yapan oyuncuların tercihinin rakiplerinden değil de PlayStation'dan yana olduğundan emin oluyor. Xbox'ın bunun tam tersi olan stratejisinin ise bunu değiştirip değiştirmeyeceği bilinmiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce özel oyunların diğer platformlara da çıkması konsol oyunculuğunun geleceği için doğru bir adım mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.