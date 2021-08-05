Facebook Ayarlar Bölümü Bir Kez Daha Yenilendi

Facebook ayarlar bölümü, sosyal medya platformunun kullanıcılarının aradığını bulmasını kolaylaştırmak adına bir kez daha güncellendi.

Kullanıcılarının görüşlerini her zaman dikkate alan platform, mevcut ayarların kullanıcıların ne aradığını bulmasını zorlaştırdığına karar vererek harekete geçti. Şirket, bu nedenle gizlilik ayarları ile çok yakından bağlantılı olmayan seçenekleri diğer kategorilere böldü.

Yeni Facebook Ayarlar Bölümü Nasıl Görünüyor?

Aşağıdaki görüntüde yer alan ilk ekran görüntüsünde sosyal medya platformunun gizlilik ayarlarının hem kullanıcıların hem de Facebook'un karmaşık olduğunu düşündüğü bir önceki hali, ikincisinde ise yeni hali bulunuyor.

Facebook, değişiklikleri duyurmak için yayına aldığı blog yazısında şu sözleri kullandı:

"Bir şeyleri bulmayı kolaylaştırmak için ayarlar menümüzü mobil cihazlarla geçerli olacak şekilde baştan aşağı yeniden tasarladık. Ayarları yaklaşık 20 farklı pencereye yaymak yerine artık tek bir yerden erişmelerini sağlıyoruz."

Son değişiklik, şirketin açıklamasından da anlaşılabileceği üzere platformun 2018 yılında aldığı bir karar dolayısıyla yapıldı. Platform, 2018 yılında kullanıcıların gizlilik ayarlarını daha kolay bir şekilde yönetmesini sağlamak için onları bir arada toplamanın uygun olacağı kanaatine varmıştı.

Yapılan değişikliğin ardından taşınan seçeneklerden biri de haber kaynağı oldu. Bu seçenek artık tercihler kategorisinin altında yer alıyor. Ayrıca aradığınız seçeneğin ismini veya yerini tam olarak bilmiyorsanız Facebook'tan buna yönelik bir çözüm de var. Yukarıdaki görüntüde de görebileceğiniz üzere sağ üst köşede yer alan arama simgesine dokunabilir ve istediğiniz ayarı/seçeneği zaman kaybetmeden bulabilirsiniz.

Bütün bunlara ek olarak gizlilik ayarları kategorisi de ayrıldı. Ayarlar menüsünün en eski halinde bütün ayarlar bir aradaydı. Buna gizlilik ayarları da dahildi fakat bu da yeni güncelleme ile farklı bir kategoriye taşındı.

Facebook'ta geçirdiğiniz toplam süre, dil, bildirimler ve benzeri seçeneklere ulaşmak isterseniz artık "Tercihler" bölümünü kullanabilirsiniz.

Facebook ayarları için yapılan son değişiklik 4 Ağustos 2021 yani dün Android, iOS, mobil web ve Facebook Lite kullanıcılarına sunuldu. Bütün mobil kullanıcılar artık zaman yönetiminin çok önemli olduğu bugünlerde sosyal medya platformunun sağladığı ayarlarda arama gibi özelliklerden yararlanarak bu bölümde daha az vakit geçirebilir.