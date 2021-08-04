Facebook Reklam İçin WhatsApp Mesajlarını Analiz Etmek İstiyor

Facebook, reklam hizmetinden daha iyi yararlanabilmesi için WhatsApp Messenger üzerinden gönderilen ve alınan mesajları şifresini çözmeden analiz etmek istiyor ve iddiaya göre bunu mümkün kılmak için araştırma ekibi kurdu.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi Facebook'un WhatsApp Messenger'da yapılan sohbetleri çözümlemek için araştırma ekibi kurduğu iddia edildi. Sosyal medya platformunun mesajları çözümlemek istemesinin amacının WhatsApp mesajlarını çözümleyerek dijital reklamcılık hizmetini daha da büyütmek olduğu düşünülüyor.

Facebook Reklam İçin Özel Mesajları Nasıl Analiz Edecek?

WhatsApp Messenger isimli anlık mesajlaşma uygulamasının en ayırt edici özelliklerinden biri olan uçtan uca şifreleme, mesajların sadece alıcı ile gönderen arasında kalmasını sağlar. Bu, sohbetlere üçüncü tarafın WhatsApp'ın kendisi bile olsa dahil olamayacağı anlamına gelir. Bu, mesajlarınızın alıcı tarafından paylaşılmadığı sürece kimse tarafından okunamayacağını gösterir.

Söz konusu özellik, WhatsApp'ın gizlilik alanında en önemli özelliklerinden biri olarak görülüyor ve gizlilik sözleşmesi hakkında tartışmalar başladığında Facebook'un kullanıcıların gizliliğine önem verdiğini göstermek için ileri sürdüğü ilk özellik uçtan uca şifreleme olmuştu.

Bu özellik, kullanıcılar için yararlı olsa da Facebook için pek kazançlı görünmüyor. Uygulamanın sohbetlere erişimi olmadan hedefli reklamlar göstermek için veri takibi yapmanın çok zor hatta olanaksız olduğu söylenebilir.

WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme engeli, Facebook'un üstesinden gelmek için çabaladığı konuların başında geliyor. The Information'ın paylaştığı bilgilere göre şirket sorunu çözmek için araştırma ekibi kurdu.

İddiaya göre şirket, WhatsApp sohbetlerini şifre çözmeden analiz etmek için yeni bir yöntem geliştirmek istiyor. Buna ise "homomorfik şifreleme" adı veriliyor. Bu yöntem, Facebook'a herhangi bir kullanıcının gizliliğini ihlal etmeden sohbetlerden veri toplama olanağı tanıyacak.

Bunun nasıl mümkün olacağı şimdilik tam olarak belli değil ancak The Information'a göre araştırma ekibinin kurulmasının, buna yönelik çözümler geliştirmek istenmesinin ana nedeni, kullanıcılara daha iyi hedefli reklamlar göstermek.

Facebook İddiaları Reddetti

Facebook bütün bu iddiaları reddetti. The Information'a WhatsApp için homomorfik şifreleme yöntemini düşünmek için çok erken olduğunu söyledi ancak sosyal medya şirketinin uzun bir zamandır Apple ile savaş halinde olduğu ve bunun da kazancına yansıdığı göz önünde bulundurulduğunda şirket için nihai hedefin ne olduğu netlik kazanabiliyor.

Bu değişikliğin şimdilik yapılmayacağı açık olduğundan bugünün sorusu da değişikliğin ne zaman yapılacağı değil, bu değişiklik yapılırsa WhatsApp'ı kaç kullanıcının terk edeceği olmalı. Gizlilik sözleşmesi kullanıcılar arasında büyük bir endişe yaratmaya başladığında birçok kullanıcı Signal ve Telegram'a geçti. Bu değişiklik de benzer şekilde yeni bir dijital göçün daha başlamasına neden olabilir.