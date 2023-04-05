Facebook, Messenger'a Bir Dizi Yeni Oyun Getiriyor

Facebook oyun sektörüne birkaç senedir ağırlık veriyor ancak şimdilik bu tür, eğlence söz konusu olduğunda YouTube ve Twitch'in yanına bile yaklaşamıyor. Messenger kullanıcılarını daha fazla oyun oynamaya ikna etmek için Facebook, görüntülü görüşmeler sırasında oyun oynamalarına olanak tanıyan yeni bir paylaşılan deneyim başlattı.

Yeni özellik, aynı anda hem sohbet edip hem de oyun oynayarak arkadaşlarınızla ve ailenizle bağlantı kurmaktan başka bir amaca hizmet etmiyor. Bu paylaşılan deneyimi uygulamak kolay bir iş değil, bu nedenle Messenger görüntülü aramalarında şu an için yalnızca 14 ücretsiz oyun mevcut.

İşin iyi tarafı, hiçbir şey yüklemeniz gerekmiyor. Arkadaşınızla oynamak istediğiniz oyuna dokunmanız yeterli olacak.

Oyunlar Yalnızca İki Kişiyle Kısıtlı Değil

Oyunlar arasında Card Wars ve Exploding Kittens gibi yeni oyunların yanı sıra Mini Golf FRVR ve Words With Friends gibi eski popüler oyunlar da yer alıyor. Oyunların büyük çoğunluğu sadece iki kişiyle oynanabilir ancak bazıları farklı sayıda oyuncuyu da destekliyor, bu nedenle bunlardan herhangi birine başlamadan önce bunu kontrol etmek isteyebilirsiniz.

Messenger video görüşmeleri sırasında oyun oynamak şu anda hem Android ve iOS'ta hem de web'de mümkün.