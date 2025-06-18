Facebook'ta Yeni Dönem: Video Sistemi Tamamen Değişiyor!

Ünlü sosyal medya devi Meta, kısa süre önce Facebook için önemli bir karara imza attı. Şirket, uzun süredir sahip olduğu platformları TikTok benzeri bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyordu. Bu doğrultuda atılan son adımda Meta, artık Facebook’taki tüm videoların, tıpkı Instagram’da olduğu gibi, tamamen Reels formatında yayınlanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, platformundaki tüm videolar yakında Reels formatında paylaşılacak. Videonun süresi ya da yatay/dikey yapıda olması fark etmeksizin, artık her video otomatik olarak reels olarak yayınlanacak. Şu ana kadar kullanıcılar hem klasik video gönderileri hem de reels içerikleri paylaşabiliyordu. Ancak bu seçenekler yakın zamanda tamamen ortadan kalkacak.

Video Sekmesi Reels Akışı Olarak Değiştirilecek

Şirket konu hakkında yaptığı açıklamada Facebook'ta bulunan "Video" sekmesini de "Reels" sekmesiyle değiştireceğini açıkladı. Meta'nın yeni planına göre, önümüzdeki aylarda kullanıcıların video mu yoksa Reels mi paylaşacağına karar vermesine gerek kalmayacak. Zira tüm içerikler doğrudan Reels olarak yayınlanacak.

Öte yandan söz konusu değişiklik kullanıcılara önerilen video içeriklerinde herhangi bir değişiklik yaratmayacak. Ayrıca, yeni sistemle birlikte Facebook'taki Reels içerikleri artık süre ve format sınırlamalarına tabi olmayacak. Önceden platformda yalnızca 90 saniyeye kadar olan videolar Reels olarak paylaşılabiliyordu. Ancak bu kısıtlama tamamen kaldırılıyor.

Meta, bu adımla Facebook’taki video paylaşım deneyimini daha sade ve bütünleşik bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Benzer bir uygulama, 2022 yılında Instagram’da da hayata geçirilmişti. O dönemde şirket, 15 dakikanın altındaki tüm videoları otomatik olarak dikey video formatına dönüştürmeye başlamıştı.

Meta yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Daha önce, videoları akışa yüklemek veya reels paylaşmak için farklı araçlar ve yollar kullanmanız gerekiyordu. Şimdi ise tüm bu deneyimleri birleştiriyoruz. Daha sade bir yayınlama süreciyle, çok daha fazla yaratıcı araca erişebileceksiniz. Ayrıca, reels içeriklerinizin kimler tarafından görülebileceğini belirlemenize de olanak tanıyacağız.”

Ayrıca Yeni sistemle birlikte, Reels videoları için varsayılan gizlilik ayarları değişecek. Kullanıcılar, tıpkı normal gönderi paylaşımlarında olduğu gibi reels paylaşımlarında da, video içeriklerini kimlerin görebileceğini seçmeleri istenecek: herkes, yalnızca arkadaşlar ya da belirli kişiler.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Facebook'un yeni video formatı kullanıcı deneyimini nasıl etkileyecek? Yorumlarda buluşalım...