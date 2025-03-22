Meta'dan Instagram İçin "Ne Gerek Var" Dedirten Özellik

Yapay zeka hayatımızın birçok noktasında kendini gösteriyor ama bazen de "Burada olmasına zerre gerek yok," dediğimiz yerlerde karşımıza çıktığını görüyoruz. Meta, yapay zeka ile harmanladığı her özellik elinde patlamasına rağmen bu sevdadan vazgeçmiyor. AI destekli yapay profiller, bir anda önünüze çıkan yapay zeka ile "geliştirilmiş" fotoğraflarınızdan sonra şimdi de sıra AI destekli yorumlara geldi.

Yapay Zekadan Yorum Önerileri

Bu özellik, kullanıcıların paylaşım yapan kişiye yorum yazarken yapay zekadan öneri almasını sağlıyor.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar bir paylaşımın altındaki yorum yazma alanında bir kalem simgesi görecek. Buna dokunulduğu zaman Meta'nın yapay zeka sistemi devreye girerek fotoğrafı analiz edecek ve üç farklı yorum önerisi sunacak. Eğer kullanıcı bu önerileri beğenmezse, yeni seçenekler görmek için yorumları yenileyebilecek.

Örnek yorumlar:

(Bir salon dekorasyonuna karşılık) Ne kadar güzel bir oturma odası!

(Konsept kafede çekilmiş fotoğraf) Çok sıcak bir ortama benziyor!

(Manzara arkaplanlı bir özneye karşı) Harika bir fotoğraf çekim noktası!

Sıcak Yorumlardan Epey Uzak

Adı üstünde yapay zeka. Dokunuşları her daim robotik ve duygudan uzak. O sebeple kullanıcıların bu özelliğe de sıcak bakmayacağı düşünülüyor. Yapay zekanın düzenli eğitim verisi olmadan "Façan yansın kaarşiim" diye bir yorum önermesini göremeyeceğimize göre, bu özelliğin de diğer AI projeler gibi rafa kaldırılma ihtimali çok yüksek.

Özellik şimdilik test aşamasında. Herkese açık hale getirildiğinde nasıl tepki alacağını hep beraber göreceğiz.