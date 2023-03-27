Instagram Gönderilerinin Facebook’ta Paylaşılmasını Durdurma Nasıl Yapılır?

Instagram kullanıcıları çeşitli sebeplerle paylaştıkları gönderileri Facebook’ta görmek istemez. Eğer hesaplar birbirine bağlıysa Instagram’daki bir paylaşım Facebook’ta da direkt paylaşılır.

Her iki platformda devamlı paylaşım yapanlar için bahsettiğimiz durum çok avantajlıdır. Bu sayede her iki platformda da ayrı şekilde paylaşım yapma zorunluluğu ortadan kalkmış olur. Fakat bazı kullanıcılar sadece Instagram üzerinde paylaşım yapmak ister. Böyle düşünenler için biz de Instagram gönderilerinin Facebook’ta paylaşılmasını durdurma yöntemlerinden bahsedeceğiz. İşte detaylar!

Instagram Gönderilerinin Facebook’ta Paylaşılmasını Durdurma Yöntemleri

Instagram gönderilerinin Facebook’ta paylaşımının durdurulması için aşağıdaki yöntemler kullanılmalıdır.

1. Facebook ve Instagram’ın Bağlantısının Kesilmesi

Instagram ve Facebook’un birbiriyle bağlantısı kesilerek paylaşımlar durdurulabilir. iOS ve Android cihazlarda Instagram gönderilerinin Facebook’taki paylaşımı durdurmak için şu işlemler yapılır:

İlk olarak profil simgesine tıklanır.

Profil simgesi üzerinden üç noktadan oluşan “Ayarlar” alanına giriş yapılır.

Ekranın alt tarafındaki Hesap Merkezi’ne dokunulup üst kısmından “Profil” seçilir.

Bağlantının kaldırılacağı hesap yani Facebook seçilerek “Hesap Merkezinden Kaldır” seçeneğine tıklanır.

“Devam” seçeneğine dokunup sonrasında “Hesap Adını Kaldır” seçeneği seçilir.

Yukarıdaki adımlardan sonra Facebook ve Instagram arasında bağlantı kaldırılmış olur. Instagram’daki bir gönderi bağlantı kesildikten sonra Facebook’ta artık paylaşılmaz. Bu işlemin ardından Instagram’da oturum açmak için Facebook kimlik bilgileri yeterli olmaz. Instagram’ın kendi şifresiyle oturum açılması gerekiyor.

2. Bağlantıyı Sınırlamada Küresel Uygulama Ayarları

Instagram story ve gönderilerinin Facebook’ta paylaşılmaması için ayarlar kapatılır. Bu yöntemde iki hesap arasında bağlantı kesilmediği için Facebook kimlik bilgileriyle Instagram’da oturum açılabilir.

Üç çizgiye tıklanarak “Instagram Ayarları” açılarak yukarıdaki belirtilen adımlar uygulanır.

Ekranın alt tarafındaki “Hesap Merkezi” üzerine tıklanıp daha sonra “Profiller Arasında Paylaşım” seçilmelidir.

Instagram profili seçilip daha sonra Instagram gönderiyle hikayesi kapatılır.

Instagram ve Facebook kullanıcısı yukarıdaki her iki adımda da gönderi ve hikayelerini kontrol altına almış olur.

Sizlere Instagram’da paylaşılan bir gönderinin Facebook’ta paylaşımının engellenmesine yönelik bilgi verdik. Dilerseniz Instagram'da Hikaye Görenler Gözükmüyor, Çözümü Nedir? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.