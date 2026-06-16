Efsane Far Cry Oyunu İndirime Girdi! Fırsatı Kaçırmayın

Far Cry serisinin belki de en iyi oyunlarından Far Cry 3 kısa bir süre önce Steam'de indirime girdi. Oyuncular bu kampanyayla birlikte yapımı bir süreliğine çok ucuz fiyatlardan satın alabilecek. Peki Far Cry 3'ün indirimli fiyatı ne kadar ve bu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte ayrıntılar!

Far Cry 3 Steam'de Ne Kadar Oldu?

Steam'de düzenlenen son kampanyayla birlikte Far Cry 3 fiyatı yüzde 75 oranında indirime girdi. Kampanya kapsamında oyunun fiyat etiketi 15,99 dolardan (yaklaşık 740 TL) 3,99 dolara (yaklaşık 184 TL) kadar geriledi. Yani yapımda 556 TL'lik bir indirimin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu kampanya 22 Haziran'a kadar devam edecek.

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Far Cry 3 Epic Games Store'da Kaç TL?

Steam'in en büyük rakiplerinden Epic Games Store'da ise şu an için bir indirim görünmüyor. Oyun platformda 499 TL'lik bir fiyat etiketiyle satılıyor. Ancak platformun belirli aralıklarla yeni indirimler düzenlediğini ve hatta ücretsiz oyunlar verdiğini söyleyebiliriz. Kısacası Far Cry 3 için de çok yakında bir indirim başlayabilir.

Far Cry 3 Xbox'ta Kaç TL?

Far Cry 3'ün Xbox'ta iki farklı sürümü karşımıza çıkıyor. Oyunun Xbox 360 için piyasaya sürülen orijinal versiyonu 49 TL'den ve Xbox Series S/X için optimize edilen klasik sürümü ise 121,25 TL'den satışa sunuluyor. Ayrıca klasik versiyonun Xbox Game Pass abonelik planlarına dahil olduğunu da belirtmekte fayda var.

Far Cry 3 PlayStation'da Kaç TL?

PlayStation'da ise durum biraz daha farklı diyebiliriz. Far Cry 3 Classic Edition 1.399 TL gibi bir fiyata sahip. Yani oldukça pahalı. Aynı zamanda şu an için bir indirim de mevcut değil. Ancak bu durum oyuncuları endişelendirmemeli. Eğer PlayStation Plus Extra aboneliğiniz varsa yapımı herhangi bir ücret ödemeden sınırsız bir şekilde oynayabiliyorsunuz.

Far Cary 3 Nasıl Bir Oyun?

Far Cry 3, birinci şahıs nişancı konseptine sahip bir açık dünya oyunu. Tropik bir adaya tatil için gittiğinizde arkadaşlarınızın korsanlar tarafından kaçırılmasıyla hikayeniz başlıyor. Arkadaşlarınızı korsanların elinden kurtarmak için elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Ayrıca korsanların lideri Vaas'ı da unutmamanız gerekiyor. Zira kendisi gerçekten bir psikopat ve işiniz hiç kolay olmayacak.

Far Cary 3 Sistem Gereksinimleri Neler?

Far Cry 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP, Windows Vista veya Windows 7

Windows XP, Windows Vista veya Windows 7 İşlemci: Intel Core 2 Duo E6700 @ 2.6 GHz veya AMD Athlon 64 X2 6000+ @ 3.0 GHz (veya daha iyi)

Intel Core 2 Duo E6700 @ 2.6 GHz veya AMD Athlon 64 X2 6000+ @ 3.0 GHz (veya daha iyi) RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: 512 MB Video RAM (1 MB Video RAM önerilir), DirectX 9c (DirectX 11), Shader Model 3.0 (Shader Model 5.0)

512 MB Video RAM (1 MB Video RAM önerilir), DirectX 9c (DirectX 11), Shader Model 3.0 (Shader Model 5.0) DirectX: 9.0c

9.0c Depolama: 15 GB boş alan

Far Cry 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: 512 MB Video RAM (1 GB Video RAM önerilir), DirectX 9c (DirectX 11), Shader Model 3.0 (Shader Model 5.0)

512 MB Video RAM (1 GB Video RAM önerilir), DirectX 9c (DirectX 11), Shader Model 3.0 (Shader Model 5.0) DirectX: 11

11 Depolama: 15 GB boş alan

15 GB boş alan Ses Sistemi: DirectX uyumlu (5.1 Surround Sound önerilir)

Editörün Yorumu

Far Cry 3'ü daha önce defalarca bitirmiş birisi olarak sizlere kesinlikle öneriyorum. Bence Far Cry 3 serinin en iyi oyunu. Hem hikayesi hem oynanış mekanikleri 2026 yılında bile yeterli. Tabii aynı şeyi grafikleri için söyleyemem. Ancak hazır böylesine bir indirim mevcutken satın alıp denemeniz size bir şey kaybettirmeyecektir.