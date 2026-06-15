Çok Eğlenceli Yarış Oyunu İndirime Girdi: Fiyatı Neredeyse 2.000 TL Düştü!

Steam'den yarış oyunlarını sevenlere müjde. Platform kısa bir süre önce başlattığı yeni bir kampanyayla Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged'ın fiyatında indirime gitti. Peki oyunun fiyatı ne kadar olacak ve indirim ne zaman sona erecek? İşte merak edilen detaylar!

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Steam'in başlattığı son kampanyayla birlikte Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged'ın fiyatı yüzde 85 oranında düştü. Bu kapsamda oyunu 25 Haziran'a kadar 49,99 dolar (2.313 TL) yerine 7.49 dolara (346 TL) satın alabileceksiniz. Buna ek olarak yapımın Deluxe ve Legendary sürümlerinde de yüzde 85'lik indirimler söz konusu.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged Epic Games'te Kaç TL?

Maalesef Steam'de başlayan indirim Epic Games Store için geçerli değil. Zira Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged'ın Epic Games sayfasına baktığımızda an itibarıyla 1.749 TL'den satıldığını görüyoruz. Ancak bu durum oyuncuları endişelendirmemeli. Zira söz konusu platformda belirli aralıklarla yeni indirimler düzenleniyor. Yani oyunun fiyatı çok yakında burada da düşebilir.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged Xbox'ta ve PlayStation'da Kaç TL?

Xbox'ta ve PlayStation'ta da şu an için bir indirim görünmüyor. Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged bu iki platformda da 1.749 TL'den satılıyor. Öte yandan yapımın herhangi bir abonelik planına dahil olmadığını da belirtelim. Yani oyunu uzun süre oynayabilmek için en azından şu an için söz konusu fiyatı ödemeniz gerekiyor.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged Nasıl Bir Oyun?

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged minyatür oyuncak arabaları kontrol ettiğiniz eğlenceli bir yarış oyunu. Yapımda ev bahçesi veya mini golf sahası gibi günlük mekanlara kurulan pistlerde yarışıyorsunuz. Sadece bunlarla da sınırlı değil. Yarış esnasında sadece gaza basmayacaksınız. Aynı zamanda çeşitli engelleri aşmanız ve hatta rakiplerinizi devre dışı bırakmanız gerekiyor. Kısacası minyatür arabalarla yarış konsepti ilginizi çekiyorsa bu yapıma bir şans verebilirsiniz.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged Fragmanı

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged Sistem Gereksinimleri Neler?

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-Bit ya da daha yenisi

: Windows 10 64-Bit ya da daha yenisi İşlemci : Intel Core i5-4590 or equivalent / AMD FX-4350 ya da eş değeri

: Intel Core i5-4590 or equivalent / AMD FX-4350 ya da eş değeri Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 1050 / Radeon RX 460

: GeForce GTX 1050 / Radeon RX 460 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged zamanında denediğim oyunlardan birisi. Oyuna ilk başta biraz ön yargıyla yaklaşsam da kısa bir süre önce bu hissim kayboldu. Kısacası fazlasıyla beğendim. Hem grafikleri hem de oynanış mekaniğiyle Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged'ın şans verilmesi gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum.