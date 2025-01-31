Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki Rakipleri Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde sekizinci maç 31 Ocak 2025 tarihinde oynandı. Beşiktaş Twente'ye 1-0 yenilerek ligi 28. sırada tamamlayarak elendi. Galatasaray Ajax'a 2-1 yenilirken Fenerbahçe ise Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe ligi 21. sırada, Galatasaray ise ligi 14. sırada tamamladı. Böylelikle iki takım Play-off'lara kaldı. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa rakipleri hangi takımlar olacak? Yapılan kura ile birlikte GS ve FB'nin Play-off rakipleri belli oldu.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında AZ Alkmaar veya Midtjylland yer alıyordu. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise Bodo/Glimt ya da Anderlecht'ti.

Galatasaray Play Off'u geçerse son 16 turu için yapılacak kura çekiminde Manchester United veya Tottenham ile eşleşecek. FB ise Play Off aşamasını geçmesi hâlinde son 16 turunda Olympiakos veya Rangers ile mücadele edecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki (Play Off) Rakipleri

Galatasaray'ın rakibi Hollandalı futbol takımı AZ Alkmaar oldu. Fenerbahçe'nin rakibi ise Belçikalı futbol takımı Anderlecht oldu.

AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi'ni 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 19. sırada tamamlamıştı. Anderlecht ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ligi 10. sırada bitirmişti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Play Off aşamasını geçebilirler mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.