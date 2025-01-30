Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı 2 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda altı adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken altı adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 900 puan toplamak.

Eğer siz de Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

Maçın hakemi Burak Pakkan olacak. 1. yardımcı hakem görevini Kerem Ersoy, 2. yardımcı hakem görevini ise Samet Çiçek üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Batuhan Kolak yapacak.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Muhtemel İlk 11

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

İrfan Can Eğribayat

Çağlar Söyüncü

A. Djiku

Yusuf Akçiçek

Fred

S. Amrabat

Oğuz Aydın

E. Dzeko

D. Tadic

Y. En-Nesyri

S. Szymanski

Çaykur Rizespor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Tarık Çetin

H. Alikulov

A. Mocsi

C. Hojer

Taha Şahin

G. Papanikolaou

D. Varesanovic

A. Sowe

I. Olawoyin

R. Ghezzal

B. Akintola

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının sonucu ne olur? Ayrıca Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.