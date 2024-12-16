Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün!

Eğer Süper Lig maçlarını ücretsiz, yasal ve güvenilir bir şekilde izlemek istiyor ancak yüksek ücretler ödemekten kaçınıyorsanız doğru yerdesiniz. Burada paylaşacağımız yöntem sayesinde normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD’un Süper Lig paketine ücretsiz erişebilir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer tüm Süper Lig takımlarının maçlarını keyifle izleyebilirsiniz. İşte Süper Lig maçlarını ücretsiz izleme yöntemi!

Süper Lig Maçları Nasıl Bedava İzlenir?

Bu akşam yayınlanacak Galatasaray - Trabzonspor derbisi de dahil olmak üzere tüm Süper Lig maçlarını bedava izlemek için yapmanız gereken tek şey, ayda en az üç adet Coca Cola içmek ve telefonunuza "Daha Daha" uygulamasını indirmek. Yaklaşık 100 TL’lik kola masrafı, zaten sıradan bir alışveriş olarak düşünülebileceğinden, Süper Lig maçlarını aslında hiçbir ek ücret ödemeden izlemiş olacaksınız.

Aşağıdaki adımları takip ederek 1 aylık TOD paketini tamamen ücretsiz alabilir, Süper Lig maçlarını bedava izleyebilirsiniz:

Adım 1: Üzerinde üç yıldız ve "Boş Yok" ibaresi bulunan Coca Cola’lardan en az üç adet satın alın. 1 litrelik şişeler daha ekonomik olacaktır.

Adım 2: Google Play Store veya App Store üzerinden “Daha Daha” uygulamasını indirin.

Adım 3: Uygulamaya üye olduktan sonra, orta alt bölümdeki logoya dokunun. Açılan menüde "Kod Gir" seçeneğine tıklayın.

Adım 4: Coca Cola kapağının iç kısmında yazan kodu ilgili alana girip "Gönder" butonuna basın. Bu işlem size 150 Daha Puan kazandıracaktır. Aynı işlemi, gün veya ay içerisinde 450 Daha Puan toplayana kadar tekrar edin.

Adım 5: 450 Daha Puan’a ulaştığınızda “Hemen Kullan” butonuna dokunun ve "Hediyeler" menüsüne gidin. “Eğlence” kategorisi altında yer alan 1 Aylık TOD paketini 450 puan karşılığında alın.

Adım 6: Paketinizi seçip "Hediyeyi Kazan" butonuna tıkladığınızda karşınıza bir kod çıkacak. Bu kodu mutlaka not alın veya kopyalayın.

Adım 7: Herhangi bir satın alma işlemi yapmadan TOD’a abone olun veya mevcut hesabınız varsa giriş yapın.

Adım 8: Aynı tarayıcıda "buraya tıklayarak Kupon Kodu" sayfasını açarak az önce aldığınız kodu buraya girin.

Tüm adımları tamamladığınızda normalde 690 TL değerinde olan TOD paketini ücretsiz elde etmiş olacaksınız. Bu sayede Süper Lig maçlarını bir ay boyunca bedavaya izleyebileceğiniz gibi İngiltere Premier Lig, Formula 1 (F1), Bundesliga, Ligue 1, Basketbol Süper Ligi, filmler, diziler ve diğer eğlence paketlerine de aynı süre boyunca ücretsiz erişme fırsatı yakalayacaksınız.

Eğer zaten ayda birkaç kez kola tüketiyorsanız, bu fırsat sizin için tamamen ücretsiz sayılabilir. Kola tüketmiyor olsanız bile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi köklü takımların mücadele ettiği Süper Lig maçlarını izlemek için 100 TL’lik kola masrafı oldukça mantıklı bir anlaşma olabilir.