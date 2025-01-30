Gaziantep FK - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Gaziantep FK - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Gaziantep FK - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Gaziantep FK - Galatasaray Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Gaziantep FK - Galatasaray maçı 3 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Gaziantep FK - Galatasaray maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Gaziantep FK - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda altı adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken altı adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 900 puan toplamak.

Eğer siz de Gaziantep FK - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

Maçın hakemi Kadir Sağlam olacak. 1. yardımcı hakem görevini Süleyman Özay, 2. yardımcı hakem görevini ise Murat Ergin Gözütok üstlenecek. Dördüncü hakemg örevini Burak Olcar yapacak.

Gaziantep FK – Galatasaray Maç Bilet Fiyatları

Gaziantep FK – Galatasaray maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Gaziantep FK – Galatasaray maçı bilet fiyatları:

VIP ALT: 4.000 TL

4.000 TL VIP ÜST: 3.500 TL

3.500 TL MARATON ALT: 3.000 TL

3.000 TL MARATON ÜST: 2.800 TL

2.800 TL GÜNEY ALT: 1.950 TL

1.950 TL GÜNEY ÜST: 1.950 TL

1.950 TL MİSAFİR TRİBÜNÜ: 2.500 TL

Gaziantep FK - Galatasaray Muhtemel İlk 11

Gaziantep FK - Galatasaray maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Gaziantep FK - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

F. Muslera

I. Jakobs

D. Sanchez

R. Sallai

Abdülkerim Bardakcı

L. Torreira

D. Mertens

Yunus Akgün

Kaan Ayhan

V. Osimhen

Barış Alper Yılmaz

Gaziantep FK Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Burak Bozan

Arda Kızıldağ

C. Mandouki

Q. Daubin

K. Kozlowski

D. Sorescu

B. N'Diaye

B. Viana

Mustafa Eskihellaç

E. Boateng

D. Okereke

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Gaziantep FK - Galatasaray maçının sonucu ne olur? Ayrıca Gaziantep FK - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.