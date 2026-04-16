Android 17 (One UI 9) Alacak Samsung Modelleri Netleşti! (Liste)
Samsung'un mevcut güncelleme politikalarına göre Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi alacak Samsung modelleri netleşti. İşte paylaşılan liste!
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini hangi modellere sunacak? Markanın mevcut güncelleme politikasına göre liste netleşti.
- Samsung Galaxy S26, S25, S24 ve S23 serilerinin One UI 9 alması bekleniyor. Ayrıca Galaxy Z Fold/Flip 7, Z Fold/Flip 6 ve Z Fold/Flip 5'in de güncellemeyle buluşacağı söyleniyor.
- Markanın giriş-orta segment telefonlarından oluşan Galaxy A serisinden ise Galaxy A57, A37, A17, A07, A56, A36, A55, A54, A16 ve A15 gibi popüler modeller de dahil olmak üzere birçok telefonun One UI 9'a kavuşması bekleniyor.
Samsung, One UI 8.5 güncellemesini şu anda yalnızca en yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 için sunmuş durumda. Galaxy S25 serisi kısa süre içinde bu güncellemeye kavuşacak olsa da daha eski modeller için henüz net bir takvim paylaşılmış değil. Buna rağmen şirket, One UI 9 üzerindeki çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.
Android 17 tabanlı olacak bu yeni arayüzün yıl ortasına doğru beta sürecine girmesi bekleniyor. Peki hangi cihazlar bu güncellemeyi alacak? Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini alması beklenen Samsung modelleri netleşmiş durumda. İşte liste...
Android 17 Tabanlı One UI 9 Güncellemesi Alacak Modeller
- Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26 Plus
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25 Plus
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24 Plus
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23 Plus
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy A57 5G
- Samsung Galaxy A37 5G
- Samsung Galaxy A17 5G
- Samsung Galaxy A17 LTE
- Samsung Galaxy A07 5G
- Samsung Galaxy A07 LTE
- Samsung Galaxy A56 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
- Samsung Galaxy A16 5G
- Samsung Galaxy A16 LTE
- Samsung Galaxy A06 5G
- Samsung Galaxy A55 5G
- Samsung Galaxy A35 5G
- Samsung Galaxy A25 5G
- Samsung Galaxy A15 5G
- Samsung Galaxy A15 LTE
- Samsung Galaxy A54 5G
- Samsung Galaxy A34 5G
- Samsung Galaxy A24 LTE
- Samsung Galaxy Tab S11
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10
- Samsung Galaxy Tab S10 Plus
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10 FE
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9 Plus
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9 FE
- Samsung Galaxy Tab A11
- Samsung Galaxy Tab A11 Plus
- Samsung Galaxy Tab Active 5
- Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro
Samsung, One UI 9 için güncelleme alacak cihazların listesini henüz resmî olarak paylaşmış değil. Ancak Güney Koreli markanın mevcut yazılım güncelleme politikasına göre tahmini bir liste oluşturmak mümkün. Yukarıdaki listeye baktığımızda Galaxy S26 serisinin yer aldığını görüyoruz. Bu gayat normal. Zira söz konusu modeller henüz birkaç ay önce piyasaya sürüldü. Hatta beta sürecinin ilk olarak bu seriyle başlaması kuvvetle muhtemel. Bununla birlikte daha önce tanıtılan Galaxy S25, Galaxy S24 ve Galaxy S23 serilerinin de One UI 9 güncellemesini alması bekleniyor.
Samsung’un katlanabilir telefon tarafında ise Galaxy Z serisine ait birçok model listede yer alıyor. Bu kapsamda Galaxy Z Fold/Flip 7, Z Fold/Flip 6 ve Z Fold/Flip 5 gibi modellerin One UI 9 güncellemesini alması bekleniyor. Markanın giriş-orta segment telefonlarından oluşan Galaxy A serisine baktığımızda ise oldukça fazla sayıda cihaz dikkat çekiyor. Galaxy A57, A37, A17, A07, A56, A36, A55, A54, A16 ve A15 gibi popüler modeller de dahil olmak üzere birçok telefonun bu güncellemeye kavuşacağı söyleniyor.
One UI 9 Ne Zaman Yayınlanacak?
Samsung’un One UI 9 beta sürecini One UI 8.5’in birçok model için yayınlanmasının ardından başlatması bekleniyor. Kararlı sürümün ise yılın son çeyreğinde duyurulması muhtemel.
Editörün Yorumu
Bir Samsung kullanıcısı olarak One UI 9’dan beklentilerim oldukça yüksek. Yeni sürümün neler sunacağı henüz netleşmiş olmasa da marka, genellikle her yeni arayüz güncellemesinde önemli iyileştirmeler yapıyor. Üstelik bu sürüm Android 17 tabanlı olacak. Yani güncelleme yalnızca arayüz değişiklikleriyle sınırlı kalmayıp, yeni işletim sistemi özelliklerini de beraberinde getirecek.