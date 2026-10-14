Galaxy S23 Serisine Son Büyük Güncelleme: One UI 9 Dağıtımı Başladı

Samsung Galaxy S23 serisi için Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesinin dağıtımına başladı. Güncelleme ilk olarak Güney Kore'de beta programına katılan kullanıcılara ulaştı ve önümüzdeki günlerde diğer ülkelere yayılacak. Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra için bu, Samsung'un telefonları tanıtırken verdiği dört Android sürümü sözünün son adımı olacak.

One UI 9 Galaxy S23'e Ne Zaman Gelecek?

SammyGuru'nun haberine göre küresel dağıtımın gelecek hafta başlaması bekleniyor. Samsung Türkiye için ayrı bir tarih vermedi. Şirket Galaxy S24 için One UI 9'u Ekim 2026'nın ilk haftasında yayımlamıştı. Yeni Galaxy S modelleri One UI 9'u çoğu ülkede almış durumda.

Samsung güncellemeyi ilk olarak Temmuz 2026'da Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra ve Z Flip8 ile kullanıma sunmuştu. Galaxy S26 serisi de kararlı sürümü Kore'de 16 Eylül 2026'da almıştı.

Beta programındaki kullanıcılar GZIF yapı numaralı ve 500 MB'ın altında küçük bir paket alıyor. One UI 8.5 kullanan telefonlarda ise güncelleme yaklaşık 3 GB tutuyor. Ekim 2026 güvenlik yaması da bu paketin içinde.

One UI 9 Galaxy S23'e Neler Getiriyor?

One UI 9'un en dikkat çeken değişikliği Hızlı Panel'de. Kullanıcılar parlaklık ve ses kaydırıcıları ile medya oynatıcının boyutunu ayrı ayrı değiştirebiliyor. Güncellemeyle hızlı güvenlik kilidi seçeneği geliyor, uygulamalar konuma eriştiğinde de daha belirgin bir uyarı çıkıyor. Samsung Health uygulamasının tasarımı ve kilit ekranı saatinin görünümü de değişiyor.

Galaxy S23'te Güncelleme Nasıl Kontrol Edilir?

Güncellemeyi denetlemek için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını izlemek yeterli. Güncelleme görünmüyorsa birkaç gün beklemek gerekiyor. 3 GB'lık paket için telefonda yeterli boş alan bırakmak ve kurulumu Wi-Fi bağlantısıyla yapmak daha sağlıklı. Önemli verilerinizi kurulumdan önce Smart Switch ile yedeklemeniz de iyi bir önlem olur.

Galaxy S23 Kaç Yıl Daha Güncelleme Alacak?

Galaxy S23 serisi Şubat 2023'te Android 13 ile piyasaya çıktı. One UI 9 ile birlikte telefonlar dördüncü büyük Android güncellemesini almış olacak. Şirketin bir ara sürüm olarak One UI 9.5'i sunma ihtimali var ama Android 18 tabanlı bir sonraki büyük sürüm S23 serisine gelmeyecek. Beş yıllık güvenlik desteği sözü ise 2028'in başına kadar sürüyor.

Editörün Yorumu

Üç yıllık bir telefona dördüncü büyük güncellemenin gelmesini, Samsung'un yazılım sözünü tuttuğunun kanıtı olarak görüyorum. Galaxy S23'ün Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi de One UI 9'u rahatça taşıyacak güçte. Son büyük güncelleme olması telefonun yazılım ömrünün sonuna yaklaştığını gösteriyor ama güvenlik yamaları 2028'e kadar sürdüğü için telefonu değiştirmek için acele etmenize gerek yok. Güncelleme Türkiye'ye geldiğinde ilk birkaç günün hata bildirimlerini takip edip sonra kurmanızı öneririm.