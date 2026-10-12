Galaxy A57'ye Türkiye'de Android 17 Geldi: One UI 9 Dağıtımı Başladı

Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini Galaxy A57 için Türkiye'de de dağıtmaya başladı. SammyFans'ın 12 Ekim 2026'da paylaştığı listeye göre güncelleme Fransa, Avusturya, Polonya, Slovenya, İsviçre ve Türkiye'deki kullanıcılara ulaşıyor. Güncelleme ilk olarak Güney Kore'deki kullanıcılara gelmişti.

Galaxy A57 One UI 9 Güncellemesi Neler Getiriyor?

Güncellemenin en görünür değişikliği yeni hızlı panel. Samsung paneli daha kalın kaydırıcılarla yeniden tasarladı ve özelleştirme seçeneklerini artırdı. Good Lock uygulamasının QuickStar ve Theme Park modülleriyle panelin görünümü daha da değiştirilebiliyor.

Güvenlik tarafında yapay zekâ destekli bir spam tespiti geliyor. Özellik arayan kişinin sesinin değiştirilip değiştirilmediğini analiz ediyor ve konuşma telefon dolandırıcılığı kalıplarına uyuyorsa kullanıcıyı uyarıyor. Kilit ekranındaki varsayılan saat de yenilendi ve artık arka plana göre stilini değiştiriyor. Galaxy AI'ın amiral gemilerine özel bazı özellikleri ise A57'ye gelmiyor.

One UI 9 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor, bu yüzden her telefona aynı gün ulaşmayabilir. Kontrol etmek için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını izlemek yeterli. Yüklemeden önce yedek almak ve telefonu şarja takmak iyi olur.

Galaxy S24'e One UI 9 Ne Zaman Gelecek?

Samsung Galaxy S24 serisi için One UI 9'u 6 Ekim 2026'da Kore'de dağıtmaya başlamıştı. SammyFans'a göre diğer pazarlara geçiş 12 Ekim 2026'dan itibaren başlıyor. Türkiye'deki Galaxy S24'ler için güncellemenin ne zaman geleceği ise henüz belli değil.

Editörün Yorumu

Orta segment bir telefonun yeni Android sürümünü bu kadar erken alması bence A57 sahipleri için güzel bir sürpriz. Sesle yapılan dolandırıcılığa karşı uyarı özelliği, telefon dolandırıcılığının yaygın olduğu Türkiye'de en işe yarar yenilik olabilir. Yine de ilk sürümlerde pil ve performans sorunları görülebiliyor. Telefonunuzu iş için kullanıyorsanız güncellemeyi birkaç gün bekletip kullanıcı yorumlarına bakarak yükleyin.