Galaxy S24 İçin One UI 9 Yayımlandı: Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini 2024 model amiral gemilerine dağıtmaya başladı. Güncellemeyi Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra ile Galaxy Z Fold6 ve Z Flip6 alıyor. Galaxy S24 FE bu ilk dağıtımda yer almıyor; model eylül başından beri One UI 9 beta programında. Dağıtım ilk olarak Güney Kore'de yapılıyor. Bu, Galaxy S24 serisi için ilk kararlı One UI 9 sürümü. Android 14 ile satışa çıkan seri, böylece üçüncü büyük Android güncellemesini almış oluyor.

Galaxy S24 One UI 9 Güncellemesi Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Samsung, One UI 9'u daha önce güncelleme alan modellerde de ilk olarak Güney Kore'de yayımladı, ardından diğer ülkelere genişletti. Galaxy S26 serisi güncellemeyi Kore'de 16 Eylül'de aldı, diğer ülkelere dağıtım eylül sonunda başladı. Galaxy S24 serisi ve 2024 model katlanabilir telefonlar için Türkiye tarihi açıklanmadı.

Samsung'un Galaxy S24 serisi için One UI 9 testlerine başladığı haziran ayında ortaya çıkmıştı. Beta programı 2 Eylül'de açılmıştı.

Güncellemenin boyutu, telefonun hangi sürümde olduğuna göre değişiyor. One UI 8.5 kullanan Galaxy S24 sahipleri yaklaşık 3,8 GB, Fold6 ve Flip6 sahipleri ise 3,5 GB indirecek. Beta programındaki kullanıcılar için paket Galaxy S24'te 500 MB, Fold6 ve Flip6'da 408 MB civarında. Güncelleme Eylül 2026 güvenlik yamasını da içeriyor.

One UI 9 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Güncelleme Türkiye'de yayımlandığında Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle yolunu izleyerek kurulabilecek. Yüklemeden önce telefonun yedeğini almak, olası veri kayıplarını önler.

One UI 9 ile Neler Değişiyor?

One UI 9'un en büyük yeniliği Hızlı Panel'de. Kullanıcılar parlaklık ve ses kaydırıcıları ile medya oynatıcının boyutunu ayrı ayrı değiştirebiliyor. Güncellemeyle hızlı güvenlik kilidi seçeneği ekleniyor, uygulamalar konuma eriştiğinde de daha belirgin bir uyarı gösteriliyor. Samsung Health uygulamasının tasarımı yenileniyor, Bixby için konuşma geçmişi ayarları ve ana ekran widget'ı ekleniyor. Kilit ekranı saatinin görünümü de değişiyor.

Güncellemeyle Galaxy S24 serisine Galaxy S26 ve Z Fold8'deki dört Galaxy AI özelliği de geliyor. My FanCam, videoda seçilen kişiyi kadrajın merkezinde tutuyor. Call Brief, yurt dışından arayan kişinin ülkesini ve yerel saatini gösteriyor. Now Nudge günlük alışkanlıklara göre öneriler sunarken Now Brief kartları kişiselleştirilebiliyor.

One UI 9 Hangi Telefonlara Geldi?

One UI 9, temmuz ayında Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra ve Z Flip8 ile birlikte kullanıma sunulmuştu. Kararlı güncellemeyi bugüne kadar alan modeller şunlar:

Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE ve S25 Edge

Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Z Flip7 FE ve Galaxy Z TriFold

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, Z Fold6 ve Z Flip6 (şimdilik Güney Kore'de)

S25 serisi ve 2025 model katlanabilir telefonlarda dağıtım ABD dâhil bazı ülkelerle sınırlı.

Editörün Yorumu

Samsung'un One UI 9'u Galaxy S26'dan yalnızca üç hafta sonra 2024 model S24 serisine getirmesi, yedi yıllık güncelleme sözünü ciddiye aldığını gösteriyor. Hızlı Panel'deki yeni ayarlar ve S26'dan gelen Galaxy AI özellikleri, S24'ü yeni modellere önemli ölçüde yaklaştırıyor. Bu hız, Android telefonların uzun süre güncel kalamadığı eleştirisine Samsung'un verdiği somut bir yanıt. Türkiye'de güncelleme yayımlandığında birkaç gün beklemek, olası hataların giderilmesi açısından daha mantıklı.