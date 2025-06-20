Aradığınız Şarkıyı Bulamıyorsanız Gemini'ye Sorun: O Bulur!

ABD merkezli teknoloji devi Google, popüler yapay zeka aracı Gemini’yi sürekli olarak yeni yeteneklerle donatmaya devam ediyor. Son dönemde birçok işlevsel özellikle güncellenen Gemini, kısa bir süre önce kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir yeniliğe daha kavuştu.Son gelen güncelleme ile birlikte Gemini artık aradığınız ancak bir türlü ismini hatırlamadığınız şarkıları bulabiliyor.

bir şarkıyı Gemini’ye dinleterek parçanın adını öğrenebilecek. Önceki sürümlerde bu tür bir soruya sadece “bir müzik tanıma uygulaması kullanın” şeklinde yönlendirme yapan yapay zeka aracı, artık doğrudan şarkı tespiti yapabiliyor. İşte ayrıntılar!

Şarkı Bulma Özelliği Yalnızca Android Sürümde Kullanılabiliyor

Aktarılanlara göre Gemini'ye gelen 'Şarkı Arama" isimli güncelleme, şimdilik yalnızca yapay zeka aracının Android sürümü için yayınlandı. Bu nedenle özellik şu anda web sürümünde veya iOS uygulamasında kullanılamıyor.

Yeni özelliğin kullanımı ise oldukça basit. Gemini'ye ismini hatırlamadığınız herhangi bir şarkıyı dinlettiğinizde ve "Bu şarkının adı ne?" istemini gönderdiğinizde, sohbet ekranın ortasında hareket eden bir küre beliriyor. Ardından yapay zeka aracı, eşleşen bir şarkı bulduğunda, Google Arama’da görüntülenen sonuçları size iletiyor. Alt bölümde ise “Eşleşen şarkılar Google Arama’da açılır. Kapatmak için ‘kapat’a dokunun.” uyarısı yer alıyor.

Her ne kadar bu özellik tamamen Gemini’ye entegre bir özellik sunmasa da, kullanıcılar en azından eskisi gibi uzun ve işe yaramayan metinlerle karşılaşmak yerine işine yarayabilecek sonuçlar alabilecek. Bilmeyenler için eskiden şarkı aramak için doğrudan Google Asistan’ı kullanmak gerekiyordu.

Google, tıpkı şarkı bulma özelliği ile gibi geçmişte Google Asistan üzerinden erişilebilen pek çok işlevi kademeli olarak Gemini'ye taşıyor. Şirketin ana hedefi, önümüzdeki sene itibarıyla yıllardır hayatımızda olan Asistan'ın yerine yapay zeka aracını entegre etmek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...