Bu Hangi Şarkı? En İyi Şarkı Bulma Uygulamaları

Bir ortama girdiğimizde duyduğumuz bir şarkı bizi etkilemiş olabilir. Bunun yanında dilimize dolanan ama hangi şarkı olduğunu hatırlayamadığımız zamanlar aklımızdan ‘Bu hangi şarkı’ diye geçirdiğimiz çok olmuştur. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte çevremizde duyduğumuz ve adını bilmediğimiz şarkıları uygulamalar sayesinde bulmak oldukça kolay. Sizler için bu yazımızda en iyi şarkı bulma uygulamalarını araştırdık. Detaylar yazımızda.

En İyi Şarkı Bulma Uygulamaları Neler?

Shazam

SoundHound

BeatFind

Musixmatch

Google Assistant

MusicID

Soly

Genius

Shazam

En popüler şarkı bulma uygulamalarından biri olan Shazam, bulunduğunuz bir ortamda çalan şarkının hangi parça olduğunu çok kısa bir sürede sizler için bulabiliyor. Kullanımı oldukça kolay olan Shazam, çeşitli cihazlarla olan entegre sistemi ile tek dokunuşla şarkı araması yapabiliyor.

Diğer yandan Apple Music veya Spotify kullanıcısı iseniz, Shazam uygulamasını platformlara bağlayarak aradığınız şarkıyı kullandığınız uygulamanın müzik listesine kolay bir şekilde ekleyebilirsiniz. Eğer her seferinde bununla uğraşmak istemezseniz, uygulamanın ‘ayarlar’ kısmından bunu otomatik hale getirebilirsiniz. Böylece, Shazam ile aradığınız ve bulduğunuz her şarkı direkt olarak müzik uygulamanıza eklenir.

Shazam, internet hızınıza bağlı olarak 2 – 6 saniye arasında dinlettiğiniz şarkıyı bulabilir. Hızlı ve pratik arayüzü ile oldukça popüler olan Shazam, şarkı bulma uygulamaları arasında en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

SoundHound

SoundHound uygulaması, kendi şarkı asistanına sahip bir şarkı bulma uygulamasıdır. Shazam’ın aksine şarkıları değil videoları oynatır. Dilinize veya aklınıza takılan bir şarkıyı uğultusundan bile tanıyabilen SoundHound ile şarkı sözlerini görebilir, Google Play’de şarkı satın alabilir ve Shazam gibi Spotify uygulamasına bağlayabilirsiniz.

SoundHound, diğer uygulamalardan şarkıları tanımak için PC mikrofonunu kullanan web tabalı bir sürüm olması ile ayrılır.

BeatFind

BeatFind, müzik dinleme zevkini oldukça eğlenceli hale getiren popüler bir uygulamadır. Uygulama, sadece şarkı bulmaktan ziyade, müzikle senkronize olan akıllı telefon fenerini kullanarak yanıp sönen bir flaş ışığı efekti yaratır. Epey basit ve kullanışlı tasarlanan arayüze sahip BeatFind, üç farklı renk seçeneği arasından seçtiğiniz bir renkle görsellerin renklerini de özelleştirmeyi sağlar.

Uygulamanın tek eksi tarafı ise, ne yazık ki reklamlar ve çoğu zaman gizlenmiş şekilde konumlandırılan pop-up’lardır.

Musixmatch

Musixmatch uygulaması, size tamamen şarkı sözleri sunmaya ve şarkılara tanımaya odaklanan bir uygulamadır. Tüm dünyadaki neredeyse bütün parçaların sözlerini arka planda oynatabileceğiniz Musixmatch, aynı zamanda arka planda çalan şarkının sözlerinin çevrilmiş halini de sizlere sunar. Ancak ne yazık ki şimdilik her şarkının çevirisi mevcut değil.

Musxmatch uygulamasının Premium sürümünde, şarkı söylerken karaoke yapabilirsiniz. Diğer yandan çevrimdışı şarkı sözleri seçeneğini de oldukça kolay bir şekilde kullanabilirsiniz.

Google Assistant

Google Assistant, Google’ın Now Playing adlı şirket içi şarkı bulma özelliğidir. Google’daki şarkıları tanımlamak için Google Assistant’dan yardım alabilirsiniz. Bunun için Google Assistant’ı açın ve ‘Ok Google’ yazısına tıklayın.

Ancak bu uygulama diğer uygulamaların aksine oldukça basit bir şarkı bulma uygulamasıdır. Google parçayı tanıdığında şarkı sözlerini arayabileceğiniz, Spotify ve Youtube’da oynatabileceğiniz arama sonuçlarını sizlere gösterir.

MusicID

MusicID, minimalist görünümü ile oldukça ilgi çeken bir başka şarkı bulma uygulamasıdır. Müzik tanıma ve film müziği etiketi sağlayan insanlar için tasarlanan bu sade uygulama, en iyi şarkılar ve farklı sanatçılar hakkında bilgi alabileceğiniz çeşitli bölümleri de içerisinde bulundurur. Ek olarak uygulama ile şarkılara yorum da bırakabilirsiniz.

MusicID, şarkı bulmasının yanında filmler ve TV şovların bilgileri, biyografiler gibi birçok sanatçı hakkında da bilgiler verir.

Soly

Soly, şarkı bulmanın yanında şarkı sözlerini de kullanıcılara sunan bir başka uygulamadır. Soly sayesinde cihazınızda depolanan şarkıları da uygulama üzerinden oynatabilirsiniz. Diğer yandan, şarkı sözlerini manuel olarak aratabileceğiniz bir bölümü de bulunur.

Soly’nin sevilmeyen tek özelliği ise diğer uygulamalara göre fazla reklam vermesidir.

Genius

Genius, Google Play Store’da yer alan popüler şarkı bulma uygulamalarından biridir. Uygulama her ne kadar düzgün çalışmasa da gerçek zamanlı şarkı sözleri, istediğiniz şarkıyı arayabilme ve şarkı sözlerini görebilme gibi imkanları ile dikkat çekiyor. Hatta dilerseniz Genius ile şarkının videosunu da izleyebilmek mümkün.