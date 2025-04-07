Yapay Zeka Savaşı Kızışıyor: Gemini, ChatGPT’nin Yapamadığını Yapacak!

ChatGPT rakibi sohbet botu Google Gemini, yakında önemli bir özelliğe kavuşmaya hazırlanıyor. Aktarılan bilgilere göre kullanıcılar, yakında bu yapay zeka aracı ile video özetleyebilecek. Peki bu ne işe yarayacak? İşte tüm bilmeniz gerekenler!

Google Gemini, Video Özetleyebilecek

Gemini, şu anda belge, kod, düz metin, sunum, e-tablo ve tablo verisi gibi birçok dosya formatını özetleyebiliyor. Kullanıcılar bu dosyaların içeriği hakkında sorular sorabiliyor ve doğrudan yanıt alabiliyor. Bu da günlük işleri kolaylaştıran önemli bir özellik.

Gemini’ın Android uygulamasında fark edilen yeni kodlara göre sohbet botuna video özetleme özelliğinin ekleneceği ortaya çıktı. Aktarılan bilgilere göre kullanıcılar, 3GP, AVI, FLV, MOV, MP4, MPEG, MPG ve WebM formatlarındaki video dosyalarını yükleyerek bu videolarla ilgili sorular sorabilecek. Böylece uzun videoları izlemek yerine Gemini üzerinden özet bilgilere ulaşmak mümkün hale gelecek.

İlgili kodlar şu şekilde;

<string name="assistant_chat_3gp_attachment_file_type">3GP</string> <string name="assistant_chat_avi_attachment_file_type">AVI</string> <string name="assistant_chat_flv_attachment_file_type">FLV</string> <string name="assistant_chat_mov_attachment_file_type">MOV</string> <string name="assistant_chat_mp4_attachment_file_type">MP4</string> <string name="assistant_chat_mpeg_attachment_file_type">MPEG</string> <string name="assistant_chat_mpg_attachment_file_type">MPG</string> <string name="assistant_chat_webm_attachment_file_type">WEBM</string>

Görünen o ki Gemini, yalnızca tek bir videoyu değil, aynı anda birden fazla videoyu da özetleyebilecek. Ancak videolar için toplam süreye dayalı bir sınır getirilmesi bekleniyor. Bu sürenin Google tarafından ücretli ve ücretsiz hesaplar için farklı şekilde belirlenmesi ise oldukça muhtemel.

Google'dan söz konusu yeni özellik ile ilgili henüz bir açıklama gelmiş değil. Şirket yeniliği tüm kullanıcılara sunacağı zaman bilgi paylaşacaktır. Bunun ne zaman gerçekleşeceği ise bilinmiyor. Son olarak yeni özellik Android uygulamasında fark edilmiş olsa da diğer platformda da kullanılabilecek olması muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni Google Gemini özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.