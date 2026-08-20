2400 TL'lik Google AI Plus Bedava Dağıtılıyor! Tek Şartı Var

Google, geçen yıl öğrencilere özel olarak bir kampanya başlattı. Tüm üniversite öğrencilerine 1 yıl boyunca geçerli Google AI Pro aboneliği hediye etti. Şirket, bu yılın sonuna doğru ilerlerken benzer bir fırsat daha sunmaya başladı. Öncekinden farklı olarak daha düşük bir abonelik planı olan Google AI Plus'ı bedava veriyor.

Google AI Plus Nasıl 1 Yıl Ücretsiz Alınır?

Google'ın öğrenciler için hazırladığı Gemini sayfasını açın.

"Öğrenci planını ücretsiz kullanın" seçeneğine basın.

Google AI Plus'ın altında 0 TL olduğunu göreceksiniz. Bunun altındaki "Öğrenci teklifini kullan" seçeneğine tıklayın.

Öğrenci olup olmadığınızın doğrulanması için SheerID'ye yönlendirme yapılacak. "Devam" butonuna basın.

Oturum açarak gerçekten öğrenci olduğunuzu doğruladıktan sonra Google AI Plus aboneliği kullanıma hazır hâle gelecek.

1 yıl boyunca hiçbir şekilde ücret ödemeden Google AI Plus abonesi olmak için Google'ın sunduğu öğrenci teklifini kullanmak gerekiyor. Bu süreçte gerçekten bir öğrenci olup olmadığınızın doğrulanma şartı var. Şirket, kötüye kullanımı engellemek adına dijital kimlik doğrulama hizmeti SheerID'yi tercih ediyor.

Ücretsiz 1 Yıllık Google AI Plus Aboneliğinin Şartları Neler?

Ücretsiz 1 yıllık Google AI Plus aboneliğine sahip olmak için hâlihazırda bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı üniversite öğrencisi olmanız gerekiyor. Ön lisans olabilir, lisans olabilir, yüksek lisans olabilir; hangisinin olduğunun bir önemi yok. Sadece üniversitede öğrenim görmeniz yeterli oluyor.

Elbette ki Google, kampanyanın suistimal edilmemesi için öğrencilerden kanıt istiyor. Eğer bir üniversitede kayıtlıysanız öğrenci teklifini değerlendirmeyi seçtikten sonra sizden SheerID ile doğrulama yapmanız gerekiyor. Bu noktada sadece okul hesabınıza giriş yapmalı ve gerekli izni vermelisiniz. Daha sonra zaten sistem otomatik olarak doğrulama işlemini gerçekleştiriyor.

Normalde 1 yıllığı 2399,88 TL değerindeki (yani yuvarlayarak 2400 TL'ye denk gelen) Google AI Plus'a ücretsiz sahip olmak için 18 yaş üzeri olunması gerektiğini de belirtelim. Ayrıca sonsuza kadar geçerli bir fırsat da değil. 31 Aralık 2026 tarihinden sonra bu imkânı kaybedeceksiniz.

Ücretsiz 1 Yıllık Google AI Plus Aboneliği Neler Sunuyor?

Google AI Plus, ücretli abone olmayanlara kıyasla 2 kat daha fazla kullanım limiti elde etmenize olanak tanıyor. Size Google Fotoğraflar, Drive ve Gmail için 400 GB'lık depolama alanı veriyor. Google Flow, Google Notebook ve Google Flow Music üzerinden daha fazla kullanım imkânına sahip oluyorsunuz. Ayrıca Gmail'de Gemini'a erişebiliyorsunuz.

Google, Öğrencilere Başka Hangi Avantajı Sunuyor?

Google AI Plus, yapay zeka hizmeti için hiç aboneliği bulunmayanlar için tercih edilebilecek bir plan ama Google AI Pro'nun yanında pek de kullanışlı olduğu söylenemez. Neyse ki şirket, ücretsiz olmasa da Google AI Pro aboneliğini uygun fiyata sunuyor. Bunu da yine öğrenciler için hazırlanan özel Gemini sayfasından görüntüleyip alabiliyorsunuz. Aylık 179,99 TL yani yuvarlama ile 180 TL'ye denk geliyor. En fazla 4 yıl için geçerli. Daha sonra aylık 869,99 TL ödemeniz gerekiyor.

Google AI Pro Aboneliğinde Hangi Avantajlar Var?

Google AI Pro, size ücretli aboneliğe sahip olmayanlara kıyasla 4 kat daha fazla kullanım limitleri sağlıyor. Pro modele, derin araştırmaya ve daha fazlasına erişebiliyorsunuz. Öte yandan Google Fotoğraflar, Drive ve Gmail için 5 TB'lık depolama alanı mevcut. Ayrıca YouTube Premium Lite ile çoğu videoyu reklamsız izleme, internet olmadan video seyretme, arka planda bile videolara bakmaya devam etme gibi fırsatlar sağlıyor.

Bunlara ek olarak Google'ın gelişmiş üretken yapay zeka modelleri ile sinematik görüntüler elde etmeyi mümkün kılan Google Flow'da daha fazla kullanım hakkı, Gmail ve Google Dokümanlar gibi hizmetlerde Gemini erişimi, Gemini Notebook'taki araçlara daha kapsamlı erişim imkânı gibi artıları mevcut.

Editörün Yorumu

Google, bu yıl ücretsiz 1 yıllık Google AI Pro aboneliğini sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğrencilere özel tuttu. Dünyanın geri kalanına ise Google AI Plus aboneliği veriyor. Açıkçası ben bu planı "hiç yoktan iyidir" bir abonelik olarak görüyorum. Ücretsiz aboneliğe kıyasla ciddi avantajları var ama Google AI Pro kadar geniş bir avantaj yelpazesine sahip değil. Eğer ilginizi çeken bir plan değilse Google AI Pro için başlatılan indirim kampanyasına da göz atabilirsiniz.