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Google Chrome 62 Çıktı!

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Yazılım
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Dünyanın açık ara en yaygın olarak kullanılan intenret tarayıcısı olan Google Chrome için yeni bir güncelleme yayınlandı. Google Chrome 62 sürümü, daha önceki sürümler gibi yazılımsal altyapı geliştirmelerini kapatılan güvenlik açıklarıyla birleştiriyor.

Google'ın yaptığı resmi açıklamaya göre toplamda 35 adet güvenlik açığı Google Chrome 62 ile birlikte kapatılıyor. Yazılım devi, bu açıkların tespit edilebilmesi için yine bağımsız güvenlik araştırmacılarıyla birlikte çalışmış ve güvenlik açığı bulan araştırmacılara ödül dağıtmış. Paylaşılan bilgilere göre toplamda 37.000 $ civarında bir ödül söz konusu.

Google Chrome 62'de gözünüze çarpacak en büyük yenilik şüphesiz ki yeni güvenlik uyarı sistemi. Bilindiği üzere son yıllarda internet siteleri https protokolünü yaygın bir şekilde kullanmaya başladılar. Sitemizde de kullanmakta olduğumuz, klasik http protokolünü şifreleme ile birleştiren bu protokol kullanıcılara şifreli işlemlerde ekstra güvenlik sunmakta. http ise eskiyen bir protokol ve güvenlik açısından kullanımı tavsiye edilmiyor. İşte Google Chrome 62, bu nedenden ötürü herhangi bir http protokolüne sahip internet sitesini ziyaret ettiğinizde bu sitelerin güvenli olmadığı hakkında size uyarı verecek. Bu sayede kullanıcıların bu sitelerde şifreli işlemler yaparak güvenlik risklerine maruz kalmaları engellenebilecek.

Google Chrome 62'de ağ bilgi API'sı yeni ağ kalite göstergeleri eklenerek geliştiriliyor. OpenType Variable yazı tipi desteği tarayıcıya kazandırılırken, DOM elementleri API'sından Media Capture aracılığıyla HTMLMediaElements'ten medya akışlarını yakalama ve işleme fonksiyonu ekleniyor.

Google, popüler internet tarayıcısının Android ve iOS sürümleri için ödemeleri, sanal gerçekliği, ışık algılamayı ilgilendiren belli geliştirmelerin yolda olduğunun müjdesini de vermekte.

Google Chrome 62'yi indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Google'ın, Google Chrome 62 için özel olarak yayınladığı video ise burada:

Google Logosunun Sırrı Çözüldü! İNTERNET Google Logosunun Sırrı Çözüldü!
Chrome Tarayıcı Anti Virüs ile Destekleniyor YAZILIM Chrome Tarayıcı Anti Virüs ile Destekleniyor

ETİKETLER: google chrome güncelleme

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