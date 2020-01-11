Google Chrome, Windows 7'nin Fişi Çekilse Bile Güncelleme Alacak

Microsoft, Windows 7 için son güvenlik güncelleştirmelerini 14 Ocak'ta yayınlayacak; ancak Google'ın Chrome güncellemeleri bir süre daha devam edecek.

Windows 7'ye bağlı olan kullanıcılar eğer Google Chrome kullanıyorlarsa, güncelleme almama konusunda endişelenmeyecek. Yazılım devi, Windows 7 için Google Chrome'un en az 15 Temmuz 2021 tarihine kadar destekleneceğini duyurdu ve bundan dolayı kullanıcıların başka platforma geçişi tamamlaması için 18 ayları var.

Google'dan mühendislik direktörü Max Christoff “Henüz Windows 10'a geçiş konusunda tedirgin duyuyor ve Windows 7 kullanıyorsanız, Chrome'un kurumsal özelliklerinden faydalanabilirsiniz” diyor. Ayrıca Christoff şunları da ekledi:

"Windows 7'de Chrome, kullanıcıların web'deyken güvenli kalmasına yardımcı olan yerleşik güvenlik özellikleri sağlamaya devam edecek. Windows 10'da çalışmaya başladıktan sonra daha az aksama yaşayacaklar. Windows ortamlarının ötesinde çalışanlar bile kesintisiz olarak farklı masaüstü ve mobil platformlarda üretken olabilirler."

Google Chrome'un destek sona erdikten sonra Windows 7'de güncelleme alan tek tarayıcı olması pek olası değil. Büyük bir ihtimallle Opera ve Firefox da dahil olmak üzere tarayıcılar benzer planlar sunacak.