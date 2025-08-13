Google'ın Resmi YouTube Kanalı Hacklendi: Kullanıcılar Endişeli!

Google, artık sadece bir arama motoru olmanın çok ötesinde, bünyesinde YouTube gibi pek çok popüler platformu barındıran bir teknoloji devi haline geldi. Firma, geçmişte özellikle bu tür hizmetlerinin siber tehditlere karşı oldukça güvenli olduğunu vurgulamış olsa da, yakın zamanda yaşanan bir olay bu iddiaların sorgulanmasına yol açtı.

Aktarılanlara göre Google'ın resmi Hindistan YouTube kanalı hacklendi. Kısa bir süre önce gerçekleştirilen saldırı sonucunda kanala yüklenen videolar erişilemez hale geldi. İşte detaylar!

Google'ın Hindistan'daki YouTube Kanalı Hacker'ların Eline Geçti

Paylaşılan bilgilere göre bir grup siber saldırgan geçtiğimiz saatlerde Google'ın Hindistan'daki resmi YouTube kanalını ele geçirmeyi başardı.Kanal üzerinden, daha önce benzer olaylarda sıkça rastladığımız gibi, kripto para dolandırıcılığına yönelik sahte içerikler paylaşıldı. Bu olaydan kısa bir süre sonra, söz konusu videolar kaldırılırken, kanalın kendisi de erişime kapatıldı.

Saldırının üzücü sonuçlarından biri, Google'ın daha önce bu kanalda yayımladığı birçok video içeriğinin artık izlenemez hale gelmesi oldu. Aktarılanlara göre kanalın erişime kapatılmasının ardından bu içeriklerdeki bu videolara yönlendirilen bağlantılarda bir sorun oluştu.

Yaşanan bu olaydan hemen sonra birçok gazeteci Google yetkililerine ulaşmaya çalışsa da, saldırının nasıl ve kimler tarafından gerçekleştirildiği gibi konulara dair belirsizlik devam ediyor. Yakın zamanda firmanın konu hakkında resmi açıklamalarda bulunması muhtemel. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.