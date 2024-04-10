Yaklaşık 9 Milyon Abonesi Bulunan Ruhi Çenet'in YouTube Hesabı Çalındı!

Yaklaşık 9 milyon abonesi bulunan, gerek Türkiye'den gerek globalden milyonlarca izlenmeye sahip Ruhi Çenet'in YouTube kanalı çalındı.

Bugün ilk olarak sabah saatlerinde gerçekleşen olayla ilgili olarak Ruhi Çenet şahsi Instagram hesabı üzerinden durumu takipçilerine "Kanalımız hacklendi, bu sahte yayınlara inanmayın." açıklamasıyla aktardı.

Ruhi Çenet'in YouTube Hesabı Ripple Olarak Değiştirildi

Bu durum daha önce de birçok büyük YouTuber'ın başına gelmişti. YouTuber'ları fishing yöntemiyle bu tuzağa düşüren kötü niyetli kişiler, çaldıkları hesapların isimlerini ve hesaptan açtıkları canlı yayınları kripto ile ilgili değiştiriyorlar.

Bu tuzağa düşen son isim de yaklaşık 9 milyon abonesi bulunan ve son dönemde yalnızca Türkiye'ye değil globale de içerikler üretmeye başlayan Ruhi Çenet oldu.

Ruhi Çenet'in YouTube hesabının adı sabah saatlerinden bu yana Ripple olarak değiştirilmiş durumda ve hesapta saatlerdir süren bir kripto canlı yayını var. Dahası hesaptaki tüm videolar şu anda görünmüyor ancak silindiler mi yoksa gizlendiler mi bilinmiyor.

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