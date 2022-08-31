2005 Yılında hayatımıza giren YouTube, ilerleyen yıllarda milyonlarca kullanıcının uğrak noktası oldu. Binlerce YouTube kanalı arasında en iyi YouTube kanallarını bulmak bir süre sonra oldukça zorlaşmakta ve insanların karşısına genellikle reklamı olan veya çok popülerler olan YouTube kanalları çıkmakta.

Bu noktada insanlar hangi YouTube kanallarını takip etmeliyim? Diye sorular sormakta. Bizde sizler için mutlaka takip edilmesi gereken YouTube kanallarını derledik. Peki, ufkunuzu açacak takip edilmesi gereken YouTube kanalları neler? Gelin birlikte bakalım.

Türk YouTube Gezgin/Seyahat Kanalları

Emre Durmuş

Rotasız Seyyah

YırtıkPantolon

Birhayalinpeşinde

Dünya üzerinde birçok ülkenin pazarlarını kültürlerini tanımak istiyorsanız ve bunun için bir YouTube kanalı arıyorsanız bu kanala bir göz atmanızı tavsiye ederiz. 60'dan fazla ülkeyi gezen Emre Durmuş, aynı zamanda dünyayı gezmek isteyen insanların öncüsü oluyor.

Samsun doğumlu Mehmet Genç, 2010 yılında dünyayı gezmeye başladı. Seyahat ettiği ülkelerden video ve fotoğraf çeken Mehmet Genç, birçok kişi tarafından Rotasız Seyyah olarak biliniyor. Takipçilerini gerek helikopter ile kanyonları tanıtırken gerek Pakistan'daki silah üretim yerlerine götürüyor.

Seyehat videosu izlemek isterken aynı zamanda biraz heyecan arıyorsanız YırtıkPantolon kanalına bir göz atmalısınız. Kendisi dünya üzerindeki birçok ülkeyi gezerken aynı zamanda küçük aksiyon dolu maceraları da izleyicilerle paylaşıyor. Kendisi dünya üzerindeki tüm ülkeleri ziyaret etmeyi hedefliyor.

80'den fazla ülkeyi ziyaret eden Deniz, yaşadığı deneyimleri izleyicileriyle paylaşmakta. Birçok ülkenin kültürünü ve yaşantısını tanımak isteyenler için göz atacağı seyahat kanallarından biri.

En İyi YouTube Oyun Kanalları

Can Sungur ve Yakın Evren

PintiPanda TV

Enis Kirazoglu

PqueeN

Uzun yıllardır oyun camiasında olan Can Sungur, oyun severlerin ortak buluşma noktası olmakta. Birçok oyun türünün oynandığı kanalda gündem, film ve dizi gibi sohbetlerde yapılmaktadır. Ayrıca birbirinden ilginç oyunları deneyen Can Sungur ve Yakın Evren, uzun zamandır sahip olduğu deneyimiyle oyunlara yapıcı bir eleştiriler yapabilen bir YouTube kanalıdır.

Milyonlarca seveni olan PintiPanda, hikayeli oyunlar denilince akla gelen ilk YouTube kanalları arasında yer almaktadır. Şimdiye kadar birçok oyunu oynamış olan PintiPanda kendisini 6 yaşındaki bir kız çocuğunun çığlık atması gibi eğlenceli olarak tanımlamaktadır.

Yeni bir oyun çıktığı zaman akla gelen ilk YouTube kanallarından biri olan Enis Kirazoğlu, şimdiye kadar birçok oyun üzerinde incelemesi bulunan Enisin oyunlar hakkındaki düşünceleri oldukça merak edilmektedir.

Yayınların eğlenceli ve tatlı geçmesini isteyen izleyiciler Pqueen kanalını ziyaret etmektedir. Eğlenceli YouTube kanalı istiyorsanız PqueeN kanalına bir göz atabilirsiniz.

Ders Çalışmak ve Rahatlamak İsteyenler İçin YouTube Kanalları

BGM channel

Chillop Music

InYourchill

Bilgisayar başında çalışmak isteyen ancak bir yandan da güzel bir şeyler dinlemek isteyen kullanıcıları da düşündük ve çalışma ortamınıza eşlik edebilecek YouTube kanallarını derledik. BGM channel ile birçok müzik türünü bilgisayar başında çalışırken dinleyebilirsiniz.

Ders çalışırken düşük bir sesle birlikte müzik dinlemek isteyenlerin tercih edebileceği YouTube kanalı Chillop Music, şimdiye kadar milyonlarca kullanıcının adresi oldu. Siz de ders çalışırken hem müzik dinlemek hem de yeni insanlarla tanışmak istiyorsanız bu kanalı ziyaret edebilirsiniz.

Geceleri yoğun çalışma temposunda düşük bir ses tonu istiyorsanız InYourChill kanalını ziyaret edebilirsiniz. Birçok kişinin uğrak noktası olan YouTube kanalı gece çalışırken sizi biraz olsun keyif verebilecek rahatlatıcı müzikler sunuyor.

En İyi Türk YouTube Bilim Kanalları

Evrim Ağacı

Gelecek Bilimde

Hypatia Bilim

Bebar Bilim

Kozmik Anafor

Dr Umut Yildiz (Tek Çare Uzay)

Evrim meraklıları ve birçok bilimsel soruya cevap arayanların Evrim Ağacı kanalına bir göz atmanızı söyleyebiliriz. Ayrıca birçok bilimsel makalenin bulunduğu web sitesi sayesinde bilimsel kaynaklı makaleler okuyabilir hatta sizde bilime katkı yapmak istiyorsanız kendi makalenizi yayınlayabilirsiniz.

Bilim severler için eğlenceli içerikler hazırlayan Gelecek Bilimde, 40'tan fazla gönüllü bir ekibin çalışmasıyla içerikler üretmektedir. Binlerce kişiye Türkiye'de bilimi sevdirmeye ve öğretmeyi amaçlıyor. Diğer bilim kanallarından ayrı olarak birçok kategoride içerik üretiyor. Bunlardan bazıları: cinsel sağlık, uzay, psikoloji. Aynı zamanda birçok ünlü bilim insanını yayınlarında konuk etmektedirler.

Kısa kısa bilim öğrenmek isteyenler için en iyi bilimsel YouTube kanallarından olan Hypatia Bilim, birçok ilginç bilimsel soruya cevap vermektedir. Eğer kısa ve öz bir şekilde bilim öğrenmek istiyorsanız Hypatia Bilim'e bir göz atmanızı tavsiye edebiliriz.

Evreni keşfetmek istiyorsanız ve uzay hakkında merak ettiğiniz sorulara cevap arıyorsanız Bebar Bilim'e göz atabilirsiniz. Yatarken dinlenebilecek bilimsel sohbet tarzında anlatımlarla kendinizi bir bilim meraklısı olarak bulabilirsiniz.

Uzay ve evren hakkındaki sorularınıza cevap bulabileceğiniz YouTube kanalı Kozmik Anafor, birçok soruya cevap vermekte ve hiç bilmeyenlerin bile anlayabileceği bir dille konuşmakta.

NASA'da astrofizikçi olarak görev yapan Umut Yıldız, aynı zamanda kendi YouTube kanalında uzay ve evren hakkındaki hemen hemen her soruya yanıt vermekte. Uzay meraklılarına eğlenceli yayınlar yapmaktadır. En iyi Türk YouTube bilim kanallarından olan Tek Çare Uzaysa neredeyse her hafta canlı yayınlar yapmakta izleyicilerin sorularını yanıtlamaktadır.

YouTube Tarih Kanalları

Tarih Obası

OMNIBUS

Tarihçi olan Ceren Sungur, birbirinden ilginç hikayeleri takipçileriyle paylaşırken aynı zamanda tarih hakkında insanları bilgilendirmektedir. Masallar, destanlar ve tarih hakkında merak ettiğiniz birçok soruya cevap bulabileceğiniz Tarih Obası kanalında, canlı yayınlar sayesinde birçok izleyici eş zamanlı sohbet edebilmektedir. Ayrıca Ceren Sungur, zaman zaman eşinin kanalında (Can Sungur ve Yakın Evren) oyunlar oynamaktadır.

Türk tarihçi, akademisyen ve yazar olan Emrah Safa Gürkan, aynı zamanda içerikler üreterek insanların sorularını cevaplamakta ve tarih hakkında bilgilendirmektedir. En iyi YouTube tarih kanallarından olan OMNIBUS'a bir göz atabilirsiniz.

En İyi YouTube Teknoloji Kanalları

Tamindir

Ekin Kollama

Barış Özcan

Tasarımcı Dayı

Mesut Çevik

Ozancan Kubilay

2004 Yılında hayatımıza giren Tamindir, 2012 yılında takipçileriyle YouTube'da buluştu. Birçok inceleme ve tanıtım videolarıyla en iyi teknoloji YouTube kanalları arasında yer alan Tamindir, özgün videolarla 50 milyona yakın izlenmeye sahip. Aynı zamanda birçok oyunun incelemesini bulabileceğiniz Tamindir'de birçok oyun ve teknolojik ürün konusunda yapıcı eleştiriler bulabilirsiniz.

Teknolojiye atarlanan adam olarakta bilinen Ekin Kollama, kendi YouTube kanalında teknolojik ürünleri detaylı bir şekilde incelemekte ve takipçileriyle paylaşmaktadır.

Bilim ve teknoloji YouTube kanalı denilince akla gelen Barış Özcan, uzun yıllardır birçok konuda video çekmektedir. 500 Milyondan fazla izleyicisi bulunan Barış Özcan'ın hikayeli bir şekilde anlatımıyla videoları milyonlarca izleyiciye ulaşmıştır.

Grafik tasarım ve teknoloji kanalları arasında en iyilerinden biri de Tasarımcı Dayı'dır. 100 Milyondan fazla izleyicisi olan Tasarımcı Dayı aynı zamanda internet üzerindeki sahte haber ve videoları teyit ederek yayınlamaktadır.

Milyonların takip ettiği en iyi teknoloji YouTube kanallarından biri de Mesut Çevik'in kanalıdır.

Uzun yıllardır bilişim sektöründe bulunan Ozancan, yüzlerce teknoloji haberiyle takipçilerinin karşısına çıktı. Uzun bir süre Tamindir'de görev alan Ozancan, bir süre sonra takipçileriyle kendi kanalında buluştu. Ayrıca kendisinin ufakta olsa dizi sektöründe oyunculukları bulunmakta.

Bonus: Birbirinden İlginç ve Kaliteli İçerikler Üreten YouTube Kanalları

Kerem Gök

Post42

Uras Benlioğlu

Teyit

İlkay Zaman

Basfi ile Deneysel Bilim

32. Gün Arşivi

TRT Arşiv

Chaby Han

Soğuk savaş yıllarını ve birbirinden ilginç tarihi olayları merak ediyorsanız mutlaka ziyaret etmeniz gereken YouTube kanallarından biri de Kerem Gök'tür. Kendisi şimdiye kadar dünyada ve Türkiye'deki birçok uçak kazası ve tarihi olayları incelemiştir. Ayrıca soğuk savaş yıllarından kalan Sovyet ülkelerini ziyaret etmekte ve o yıllardan kalan eserleri takipçileriyle paylaşmaktadır.

YouTube eğlence kanalları arasında yer alan en iyi kanallardan biri de Post42'dir. Kendilerine birçok ünlü konuk olmakta ve konuklarla birlikte soğuk espiri yarışmaları düzenlemektedirler.

Milyonlarca izleyicinin en sevdiği YouTube kanallarından olan Uras Benlioğlu, kanalında şimdiye kadar birçok ürün incelemesi ve deneyler yapmaktadır.

İnternet üzerinde birçok sahte, yalan ve çarpıtılmış haber bulunmaktadır. Bu haberlerin kimileri toplumsal olaylara neden olmaktadır. Eğer internet üzerindeki bir haberin doğru olup olmadığını teyitlemek istiyorsanız bu YouTube kanalı tam size göre. Birçok haberin doğruluğunu teyit eden Teyit, aynı zamanda kendi web sitesinde birçok makale bulundurmaktadır.

Amerika'daki hayatın nasıl olduğunu merak eden takipçilerimizi İlkay Zaman kanalına göz atmalarını tavsiye edebiliriz. Birçok video bulunan bu kanalda Amerikan hayatı konusunda eğlenceli ve bilgilendirici videolar bulunmaktadır.

Hepimiz küçükken kimyager olmak isterdi. Basfi ile Deneysel Bilim kanalı eğlenceli ve bilgilendirici videolarla küçükken olmak istediğiniz mesleğin hayalini gerçekleştiriyor.

Eskiden Türkiye'de hangi olayların gerçekleştiğini ve neden gerçekleştiğini merak ediyorsanız. 32. Gün Arşivine göz atmanızı tavsiye ederiz. Türkiye'deki birçok olayı belgesel tarzında anlatan kanal genellikle Mehmet Ali Birand'ın sunumuyla gerçekleşiyor. YouTube gazeteci kanalları arasında belki de ilk sıralarda 32.Gün Arşivi yer almaktadır.

Türkiye'nin ilk televizyon kanalı olan TRT, geçmişte hangi yayınları yaptı? Geçmişte insanlar neler izliyordu merak ediyorsanız ziyaret edebileceğiniz bilgilendirici YouTube kanalları arasında yer almaktadır.

Bir Koreli'nin ülkemizdeki yaşantısı nasıl olur? Diye merak ediyorsanız Chaby Han kanalını ziyaret edebilirsiniz. Eğlenceli ve bir o kadar komik videoların bulunduğu bu kanalda, Kore kültürü hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.

Bu içeriğimizde en iyi Türk YouTube kanalları hangileri? Sizler için derlemiş olduk. Sizler hangi YouTube kanallarının bu listede yer almasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.