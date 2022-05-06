Google Pixel 7 Pro'nun Tasarımı Sızdırıldı

Google'ın yeni nesil Pixel serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını önümüzdeki aylarda Pixel 7 ve Pixel 7 Pro adlarıyla piyasaya sürmesi bekleniyor. Resmî lansman öncesinde yaklaşan akıllı telefonlarla ilgili ayrıntılar internette ortaya çıktı.

Google Pixel 7 Pro'nun telefon kılıfı TechGoing tarafından sızdırıldı, bu da akıllı telefonun önceki CAD görüntüleriyle oldukça uyumlu. Tasarım açısından, Pixel 7 Pro'nun geçen yılki Pixel 6 Pro'ya neredeyse benzer olması ve kamera sensörlerini LED flaş ile birlikte barındırmak için telefonun arkasında yatay bir çubuk olması bekleniyor. Aynı tasarım, Google'ın yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonunun yeni sızdırılan telefon kılıfı aracılığıyla sergileniyor.

Google Pixel 7 Pro'nun Beklenen Özellikleri

Telefon kılıfı ayrıca cihazın sağ tarafında bir güç düğmesi ve ses düğmelerinin bulunacağını da ortaya koyuyor. Pixel 7 Pro'nun alt tarafında bir çift hoparlör ve USB Type-C bağlantı noktası için bir yer var gibi görünüyor. Söylentilere inanılacak olursa Google Pixel 7 Pro akıllı telefonu, bir LTPO paneliyle 6,7 inç veya 6,8 inç kavisli OLED ekrana ve 120Hz yenileme hızı desteğine sahip bir QHD+ ekran çözünürlüğüne (1440p) sahip olacak.

Cihazın mevcut nesil modellerin karşılaştığı sorunlara rağmen ekran altı parmak izi sensörü sunmaya devam etmesi bekleniyor. İkinci nesil Google Tensor işlemcisine sahip olması ve 512 GB'a kadar dâhili depolama alanı sunması bekleniyor.

Son olarak bazı raporlar, Google Pixel 7 serisinin Stormy Black, Kinda Coral, Sorta SeaFoam ve Cloudy White tonlarında gelmesinin beklendiğini ortaya koyuyor. Lansman zaman çizelgesi henüz açıklanmasa da Pixel 7 serisinin Ekim ayı civarlarında resmileşmesini bekliyoruz.

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