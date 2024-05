X'e Yeni Bir Yapay Zeka Özelliği Geliyor: Reklamlarda Çığır Açacak!

Elon Musk, X'i "her şey uygulaması" yapmaya yönelik tam gaz çalışmaya devam ederken arada bazı pürüzler normal olarak çıkabiliyor. Ancak son gelen bilgilere göre X'e bir yeni yapay zeka özelliği daha gelecek.

X'in Business resmi hesabından paylaşılan gönderiye göre reklamverenler için avantaj sağlayacak olan bu yapay zeka özelliği doğru hedef kitleye ulaşmayı fazlasıyla kolaylaştıracak. Peki özellik tam olarak nasıl çalışacak?

X'te sık reklam çıkan hesapları yakından ilgilendiren bu özellik, reklam çıkmadan önce kullanıcılara hedef kitlelerine dair kısa bir bilgi vermelerini isteyecek. Ardından kampanyaları ve reklamları için en doğru hedef kitle seçilecek ve daha fazla kişiye ulaşmak mümkün hale gelecek.

👀 Coming soon: AI Audiences



Briefly describe the target audience for your ads and our AI systems will generate a pool of the most relevant X users to target in seconds. pic.twitter.com/5XUWDHDQ0h