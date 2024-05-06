Yapay Zeka, Sınırları Aşıyor: Sora ile Oluşturulan En Uzun Klip Yayınlandı (Video)

San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAl tarafından geçen şubat ayında tanıtılan Sora, bir metin kutusuna yazılan fikirlere dayanarak bir dakikaya kadar uzunlukta videolar üretebiliyordu. Ayrıca, düzenlenmiş olarak bir araya getirilen klipler, uzun projeler oluşturmak için de kullanılabiliyordu.

Şimdi ise bağımsız sanatçı olan Washed Out, yapay zeka modeli Sora ile oluşturulmuş, şu ana kadarki en uzun yapay zeka müzik videosu "The Hardest Part"ı paylaştı.

Yapay Zeka Sora ile Oluşturulan En Uzun Video

Videoda bir çiftin lise çağından başlayarak yetişkinlik dönemine kadarki yaşamları 4 dakikalık bir video ile izleyicilere sunuluyor. Videoda çiftin öğrencilik, evlilik ve ölümünü imgeleyen sekanslar hızlı kamera geçişleri ile yer alıyor.

Klibi yapay zeka aracılığıyla oluşturan yönetmen Paul Trillio, "Sora, bir kamerayla çekilemeyecek, 3D olarak animasyon haline getirilemeyecek bir şey sunuyor. Yapay zekanın gerçeküstü yönleri, hayal bile edemeyeceğiniz yeni fikirleri keşfetmenizi sağlıyor” açıklamasında bulundu.

Kısa metinlerden gerçekçi videolar üreten Sora, etik sorunlar nedeniyle henüz tüm kullanıcılara sunulmadı. Ancak dünya film endüstrisinde önemli bir yere sahip olan Hollywood'un da ilgisini çekti.

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, Hollywood içerisinde sektörde yer alan birçok kişiyle tanıtım görüşmeleri yapıyor.