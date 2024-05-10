Çorum'da Akılalmaz Olay: Kaçak Elektrikle Bitcoin Madenciliği Yapan Kişi Yakalandı!

Bitcoinle ilgili dünya genelinden bilgi gelirken öte yandan Türkiye'de yaşanan akıl almaz olay gündeme bomba gibi düştü. Kaçak elektrikle Bitcoin madenciliği yapan bir kişinin tespit edilmesi üzerine polis ekiplere devreye girdi.

Çorum'da 29 Yaşındaki Suçlu Gözaltına Alında

Olayın yaşandığı yerin Çorum, suçlunun da 29 yaşında bir şahıs olduğu ortaya çıktı. Çorum'da kullanılmayan bir tekstil atölyesini kiralayan S.A isimli kişi, buraya kaçak elektrik çekerek sanal ortamda Bitcoin üretimi yapması nedeniyle gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ay boyunca süren fiziki ve teknik takip sonrasında S.A'yı gözaltında aldı. Yapılan aramada tanesi 10 bin dolar olan 16 adet Bitcoin üreten cihaz ve internet bağlantı sistemi ele geçirildi.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi bu cihazların çalışması için de kaçak elektrik çekmesi, şüphelinin gözaltına alınmasını ve soruşturma başlatılmasını hızlandırdı. Üstelik S.A'nın tüm sistemi tek başına kurmuş olması da alacağı cezayı muhtemelen yükseltecek gibi duruyor.