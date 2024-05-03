OpenAI, Google'ın Fişini Çekmeye Hazırlanıyor: ChatGPT Destekli Arama Motoru mu Geliyor?
Bir Reddit kullanıcısının iddialarına göre OpenAI önümüzdeki hafta ChatGPT destekli arama motorunu tanıtacak. Peki bu iddialar ne kadar doğru? İşte detaylar!
Teknoloji devleri ve büyük yapay zeka şirketleri arasındaki gerilim ve rekabet gün geçtikçe artıyor. Hemen hemen her hafta Google, Microsoft, OpenAI ve hatta Apple ile ilgili yapay zeka hakkında bir gelişme ve detay öğreniyoruz.
Bu haftanın en büyük haberi de yeni paylaşıldı. Söylentilere göre 9 Mayıs'ta ChatGPT destekli yeni bir arama motoru tanıtılacak ve bu arama motoru doğrudan Google Arama ile rekabet edecek.
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OpenAI'dan Google Aramalara Rakip mi Geliyor?
Bir Reddit kullanıcısının söylediğine göre search.chatgpt.com alan adlı bir web sitesini doğrulan sertifika oluşturulmuş. Bunun üzerine Android Authority de bir AI podcast sunucusunun "search (dot) ChatGPT (dot) com May 9th." şeklinde bir tweet attığını fark ediyor.
Bunların yanı sıra bahsi geçen "search.chatgpt.com" sitesine şu an gitmeyi denediğiniz zaman 404 veya alan adı hatası yerine "Bulunamadı" uyarısının çıkıyor olması da bu alan adının alındığını ve bu iddiaların bir bakıma doğru olduğu ihtimalini artırıyor.
Genel olarak bakıldığı zaman OpenAI'ın böyle bir hamle yapması ve Google Arama ile doğrudan rekabet etmeye çalışması oldukça mantıklı. Bu durum hem ChatGPT'nin aynı zamanda arama motoru olarak daha iyi sonuçlar yakalayabilmesine imkan tanıyabilir.
Ortaya atılan tüm bu iddiaların doğru olup olmadığı tam 1 hafta sonra zaten ortaya çıkacak. 9 Mayıs'a işaret edildiği için o gün geldiğinde tüm gözler OpenAI'ın üzerinde olacaktır. Bizler de sizlere buradan anlık olarak bilgi veriyor olacağız.
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