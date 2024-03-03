Google, Pixel Telefonlarına iPhone’un Sevilen Özelliğini Getiriyor!

Apple, uydu bağlantısı teknolojisini modellerine getirerek büyük dikkat çekmişti. Şimdi ise Google, bazı Pixel modellerine aynı teknolojiyi getiriyor.

Pixel Modellerinde Bu Özellik Ne Zaman Aktifleştirilecek?

Google Pixel telefonlarda kullanıcılar ''Uydu Acil Yardım'' özelliğini görmeye başladılar. Bu özelliğe ayarlar menüsünden güvenlik ve acil durum sekmesine girildiğinde ulaşılabiliyor.

Google, uyarlanabilir bağlantı hizmetlerinde yapılan güncellemeyle neredeyse tüm Pixel cihazlarına bu özelliği dahil etmiş oldu.

Özellik henüz aktif hale getirilmedi, bu nedenle ''uydu acil yardım'' a tıklansa da bir ekran açılmayacaktır.

9to5Google ekibi, rootlu Pixel üzerinden bu özellik için hazırlanan menüye erişebildiklerini duyurdu.

Uydu Acil Yardım (SOS Satellite) sayfasının sağladığı hizmetler:

Pixel ile acil servislere mesaj gönderebilme ve internet ağı olmaması halinde bile konum paylaşabilme.

Acil servisleri arayabilmek ve mesaj atabilmek, Google Haritalar aracılığıyla konum paylaşabilmek ve acil durumla ilgili soruları cevaplayabilmek.

Acil servislere uydu üzerinden bağlanıldığında isim, e-posta adresi, telefon numarası, konum, cihaz bilgileri (IMEI, dil, model, pil seviyesi) ve acil durum bilgilerinin acil durum servisleri ve uydu servis sağlayıcılarıyla paylaşılması.

Acil Durum hizmetleri dışında aile bireyleri veya arkadaşlara ulaşılıp ulaşılamadığı henüz bilinmiyor, fakat kullanıcıların kişisel bilgileri dışında acil durum hizmetleri ile acil durumda iletişime geçilecek 3 kişinin de bilgileri paylaşılıyor.

Uydu Acil Yardım özelliğinin hangi ülkelerde çalıştığını açıklayan Google Destek sayfası henüz yayında değil.