Google Translate'e Merakla Beklenen Efsane Özellik Geliyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Google Çeviri'ye yepyeni bir özellik geliyor. Google üzerinde çalıştığı yeni özelliği açıkladı.

Google Çeviri, Gerçek Zamanlı Sesli Olarak Çeviri Yapacak

Bir süredir İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dillerinde test edilen ve kullanıcılar tarafından merakla beklenen gerçek zamanlı çeviri özelliği çok kısa bir süre içerisinde tüm Android kullanıcılarına açılacak. Yeni gelecek özellik sayesinde anlık olarak çeviri yapılacak. Google yaptığı açıklamada özellik mikrofon üzerinden konuşmaları alacak ve gerçek zamanlı bir biçimde size çevirecek.

Özelliği kullanabilmeniz için internet bağlantınızın olması gerekiyor. İnternet bağlantısı olmadan ne yazık ki anlık sesli çeviri yapılamıyor. Gerçek zamanlı sesli çeviri özelliğinin iOS tarafına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmezliğini korumakta. Google, tahminlerimize göre özelliği Android tarafının ardından iOS tarafına da getirecek.

Sizler Google'ın gerçek zamanlı sesli çeviri özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik hayat kurtarır mı? Haberimizin alt kısmında yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Google Çeviri uygulamasını hemen aşağıdan cihazınıza indirebilirsiniz.