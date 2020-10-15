Google Translate ile Fotoğraftaki Metni Çevirme - Dünya genelindeki en popüler çeviri servislerinden birisi olan Google Translate ya da ülkemizdeki adı ile Google Çeviri, mobil uygulaması ile kullanıcılara müthiş özellikler sunuyor desek? Bugün bu özelliklerden birisine, görüntülerdeki metinleri çevirme özelliğine odaklanacağız.

Bu özellikten faydalanarak gördüğünüz tabelaları, galerinizdeki fotoğrafları ya da o an gördüğünüz herhangi bir yabancı yazıyı, bir anlama geldiği sürece, anlık olarak çevirebilirsiniz. Bu özelliği nasıl kullanabileceğinizi bu yazıda sizlere adım adım aktaracağız.

Google Translate Fotoğraflardaki Metni Çevirme Nasıl Yapılır?

1- Uygulamayı Cihazınıza İndirin

Öncelikli olarak yapmanız gereken ilk şey, mobil uygulamayı cihazınıza kurmak olacaktır. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilgili sayfamıza ulaşabilir ve Android kullanıyorsanız Android için, iOS kullanıyorsanız da iOS için mobil uygulamayı cihazınıza indirebilirsiniz.

Bu uygulamanın tamamen ücretsiz bir yapıya sahip olduğunu ve ne indirirken ne de kullanırken herhangi bir ücret ödemeniz gerekmediğini de hatırlatmış olalım.

İlk kurulum sırasında sizden varsayılan çeviri ayarlarını yapmanız istenecek. Bu adımda varsayılan olarak hangi dilin çevrileceğini, yine varsayılan olarak bu dilin hangi dile çevrileceğini seçmeniz gerekiyor. Tabii ki bu seçimleri daha sonra dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

2- Görseli Tarayın

Kurulum adımlarını geçtiğinizde uygulamada yer alan kamera ikonuna tıklayın. Eğer uygulamayı ilk kez kulanıyorsanız, bu özelliği nasıl kullanabileceğinizi gösteren bir eğitim ekranı ile karşılaşacaksınız. Eğitimdeki bilgiler temel ölçüde sizlere yardımcı olacağı için burada ekstra bir anlatıma girmemize gerek kalmıyor.

Çevirmek istediğiniz görseli anlık olarak kameradan çekebilir ya da galerinizde bulunan herhangi bir görüntüyü seçerek devam edebilirsiniz.

3- Kelimeleri Seçin

Seçtiğiniz görsel başarılı bir şekilde tarandıysa, burada hangi kelimelerin çevrilebileceğine yönelik bir ekran görüyorsunuz. Bu ekranda çevrilmeye müsait olan kelimeler çizgilerle belli edilmiş durumda. Bu aşamadan sonra istediğiniz kelime ya da cümleyi parmağınızla seçin ve ekranın üst kısmındaki çeviriye bakın

Eğer uygulama, görüntüde yer alan metni seçmekte zorlandıysa, bu durumda uygulamanın ana ekranında yer alan çeviri özelliğinden bunu manuel olarak kendi başınıza yapmayı düşünebilirsiniz ancak uygulamanın genellikle başarılı bir tarama yaptığını söyleyebiliriz.

Sonuç

Bu adımların ardından görüntülerdeki metni çevirme işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş oldunuz. Peki bu rehberimizde yer alan bilgiler sizin işinize yaradı mı ve uygulama başarılı bir çeviri sağlayabildi mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.