Google Translate Yardımıyla Endonezya'dan Türkiye'ye Gelin Getirdi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ahmet Kara, sosyal medya üzerinden tanıştığı Endonezyalı Nel Mawati ile evlendi. Her ikisi de yabancı dil bilmiyor olmasına rağmen 7 ay boyunca Google Translate yardımıyla iletişim kurdular.

Endonezya'daki Pekanbaru'nun bir köyünde yaşayan Nel Mawati ile sosyal medya aracılığıyla iletişim kuran Pamukkaleli Ahmet Kara, yedi aylık sohbetin sonunda Endonezya'dan gelin almayı başardı. Gelin ve damat herhangi bir yabancı dil bilmiyor olsa da Translate kullanarak mesajlaştılar.

Uzun süreli mesajlaşmanın ardından Mawati'ye aşık olduğunu itiraf eden Kara, aldığı hızlı bir karar sonucu geçtiğimiz ay Endonezya'ya gitti ve Mawati'yi buldu. Mawati'nin ailesiyle tanışan ve Türkiye'den geldiğini söyleyen Ahmet Kara, ailesinden evlilik izni aldı. Evliliğe onay çıkmasının ardından Kara ve Mawati çifti birlikte Türkiye'ye geldi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kara, birlikteyken de Google Translate kullandıklarını dile getirdi ancak Mawati'nin Türkçe dersleri almaya başladığını söyledi. Kara "Sosyal medyadan yedi ay tercüme programı aracılığıyla konuştuk. Sonunda Endonezya'ya gitmeye karar verdim. Zor oldu ancak sevdiğim kadını Türkiye'ye getirdim" şeklinde konuştu.