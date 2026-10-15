GTA 6 Çıkış Fragmanının Tüm Detayları: Bonus Bilgiler de Var

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Rockstar Games, 19 Kasım 2026'da çıkacak GTA 6'nın çıkış fragmanını öğleden sonra YouTube kanalında paylaştı. Yaklaşık bir buçuk dakikalık videoda Jason ve Lucia'nın hikâyesine dair yeni sahneler, oyunun müziklerinden yeni bir şarkı ve Vice City'nin farklı köşeleri var.

GTA 6 Çıkış Fragmanında Neler Var?

Fragmanda marinada çalışan Jason, hapisteki Lucia'dan gelen bir telefonu açıyor. Jason orduda başının belaya girdiğini ve ordudan iyi şartlarda ayrılmadığını kendi ağzıyla anlatıyor. Bir sahnede gece görüş gözlüğü takan Jason'ı bir operasyonun içinde görüyoruz.

Lucia'nın ayak bileğinde ise elektronik takip cihazı dikkat çekiyor. Aynı cihaz oyunun tanıtım görsellerinde de bulunuyor. Bu ayrıntıdan Lucia'nın oyunun başında şartlı tahliye benzeri bir denetim altında olabileceği anlaşılıyor, ancak Rockstar bu konuda bir açıklama yapmadı.

GTA 6 Fragmanında Hangi Detaylar Gözden Kaçıyor?

Fragmanda banka soygunları, polis kovalamacaları ve Jason ile Lucia'nın yakın anları art arda geliyor. Videonun başında Leonida Keys bölgesindeki Goose Key tabelası görünüyor. Serinin alaycı dili ise yılan sahnelerinde ve kova kova kızarmış tavuk yiyen karakterlerde sürüyor.

GTA 6 Fragmanında Hangi Şarkı Çalıyor?

Fransız elektronik müzik ikilisi Justice, "Flower in a Hurricane" adlı yeni şarkısını ilk kez bu fragmanla dinleyiciye sundu. Şarkıya Avustralyalı grup Tame Impala, Amerikalı şarkıcı SZA ve King Gizzard & The Lizard Wizard da eşlik ediyor. Justice aynı zamanda GTA 6'nın orijinal müziklerini besteleyen isim.

Rockstar fragmandaki bütün görüntüleri oyunun PlayStation 5'te çalışan sürümünden aldığını belirtiyor. Şirket ağustos ayında Netflix ve YouTube'da yayımladığı 26 dakikalık uzun tanıtım videosunda da yine PS5 görüntülerini kullanmıştı. GTA 6'nın yeni fragmanı Rockstar'ın YouTube kanalında yayımlandıktan sonraki iki saat içinde 1,7 milyon izlenmeyi aştı.

GTA 6 Ne Zaman İndirilebilecek?

GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkacak. Dijital ön sipariş verenler oyunu 12 Kasım 2026'dan itibaren konsollarına önceden indirebilecek. Mağazalarda satılacak kutuların içinde ise disk yerine oyunu indirmeye yarayan bir kod bulunuyor. Rockstar PC sürümü için henüz bir tarih açıklamadı.

GTA 6 Ön Sipariş Bonusu Neler İçeriyor?

GTA 6'nın Türkiye'deki ön sipariş fiyatı standart sürüm için 3.999 TL, Ultimate Edition için 4.999 TL. Bu fiyatlar PlayStation Store ve Microsoft Store'daki vergiler dahil satış fiyatları ve haziran ayında açıklanan fiyatlarla aynı. Oyunun ABD'deki fiyatı ise standart sürüm için 79,99 dolar, Ultimate Edition için 99,99 dolar.

Ön sipariş verenler Vintage Vice City Pack adlı paketi de alıyor. Pakette 1955 model Vapid Stanier sedan, Ocean Beach yakınındaki Shore Court garajı, Jason ve Lucia için eski tarz kıyafet ve saç modelleri ile bir silah deseni bulunuyor. Paket oyunun çıkışına kadar verilen dijital ön siparişlerde geçerli.

Bonus: GTA 6'da Hangi Radyo İstasyonları Olacak?

Haberi bitirmeden önce fragmanda olmayan ama oyunu bekleyenlerin bilmesi gereken detayları da bonus olarak derledik. Rockstar geçen hafta oyunun ilk altı radyo istasyonunu açıkladı. GTA serisinde ilk kez isteğe bağlı podcast'ler de bulunacak. Jason ve Lucia, radyoyu ve podcast'leri otomobile binmeden telefonlarından kulaklıkla da dinleyebilecek.

Açıklanan altı istasyon ve sunucuları şöyle:

Cocoteo FM: Latin müziği, sunucular Bad Bunny ve RaiNao

Back Country Radio: Country müziği, sunucular Lana Del Rey ve Morgan Wallen

AfroBank FM: Afrika müziği, sunucular Burna Boy ve Palms Trax

The Chamber 106.6: Metal müziği, sunucular Slayer'dan Kerry King ve Tom Araya

Flash FM: Pop müziği, sunucular Robyn ve Alex Consani

Dirty South Classics: Güney rap müziği, sunucular Trick Daddy ve Trina

Oyunla aynı gün GTA VI: The Album adlı bir albüm de çıkacak. Oyun için hazırlanan 34 özgün parçalık albümde Travis Scott ve Rolling Stones gitaristi Keith Richards gibi isimler de bulunuyor.

Bonus listemizin son maddesi Ultimate Edition. 4.999 TL'lik bu sürüm '67 Vapid Dominator Buggy, '95 Grotti Cheetah ve Shitzu Squalo tekne gibi özel taşıtlar ile klasik otomobil koleksiyonu içeriyor.

Ultimate Edition paketinde ayrıca Vice City'deki Rideout Customs ve Lake Leonida'daki One-Eyed Willie's modifiye atölyeleri, Hawk ve Little Morgan tabancaları, yan soygun görevleri ve yeni kıyafetler bulunuyor. Bu içeriklerin kilidi hikâye ilerledikçe açılıyor.

Editörün Yorumu

Fragmanı izleyip geçmek yerine sahneleri tek tek inceledik ve okurlarımıza radyo, albüm ve Ultimate Edition detaylarını bonus olarak vermek istedik. Fragmanın en çok merak uyandıran kısmı bence Lucia'nın ayak bileğindeki takip cihazı, çünkü oyunun ilk saatlerinin nasıl geçeceğine dair ipucu veriyor. Fragmanın tamamen PS5'te kaydedilmesi de oyunun konsolda nasıl görüneceğine dair en güvenilir fikri sunuyor. Yine de PC oyuncuları için hala bir tarih olmaması can sıkıcı. Konsolda oynayacaksanız ön yükleme başlamadan önce depolama alanınızı şimdiden boşaltmanızı öneririm.