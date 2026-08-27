GTA 6'nın Hikâyesi ve Özellikleri Açıklandı! Yeni Görüntüler Paylaşıldı

Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili uzun zamandır tek bir kelime bile dile getirmemişti. Şirket ile görüşme gerçekleştiren Dazed, Rockstar'ın da izniyle oyunda yer alacak olan özelliklerin büyük bir kısmını paylaştı. Bununla birlikte oyundan yeni görüntüler de yayınladı.

GTA 6'da Hangi Özellikler Yer Alacak?

Yemek yiyerek kilo alma

Kas geliştirme

Uyku ve dinleme ihtiyacı

Kesintisiz karakter değişimi

NPC'lerin davranışlarının bölgeye göre değişmesi

Jason ve Lucia arasındaki ilişki dinamikleri

Sosyal medya

Gerçekçi araç sürüş sistemi

Yemek Yiyerek Kilo Alma

Bu hem Jason hem Lucia için geçerli. Eğer çok fazla yemek yerseniz kilo alabiliyorsunuz. Aslında bu sistemi biz en son Grand Theft Auto: San Andreas'ta görmüştük. Sonraki oyunlarda ise bu sisteme yer verilmemişti. Zaten diğer özelliklere de bakacak olursanız büyük bir çoğunlukla önceki GTA oyunlarındaki sistemlerin alındığını görebilirsiniz.

Kas Geliştirme

Yine GTA: San Andreas'ın olmazsa olmaz özelliği. GTA 6 ile geri dönüyor. Oyunda kas geliştirme sistemi olacak. Spor yaparak karakterlerinizin kaslarını geliştirebileceksiniz. Rockstar Games'e göre gözle görülür bir fark olacak. Gerçekten de emeğinizin karşılığını kendi gözlerinizle görebileceksiniz. 2004'te piyasaya sürülen oyunda bile oldukça belirgindi. Muhtemelen GTA 6'da çok daha çarpıcı olacak.

Uyku ve Dinlenme

Rockstar Games, yeni oyununda gerçekçiliğe çok önem vermiş. Eğer uzun süre boyunca uykusuz kalırsanız karakterinizin fiziksel görünümü de buna göre değişiyor. Gerçek hayatta nasıl bitkin hâlde görünüyorsanız oyundaki karakterleriniz de aynı şekilde görünecek. Özellikle Jason'ın yüzünün oldukça baygın olacağı aşikâr. Belki bu fark Lucia'da daha az hissedilir.

Kesintisiz Karakter Değişimi

GTA 5'teki karakter değişiminden çok daha farklı bir sistemle karşı karşıya olacağız. Örneğin Jason arabayı kullanırken yan koltuktaki Lucia'ya geçip yolcu koltuğundan ateş edebileceğiz. Hiç kesinti olmayacak. Anlık olarak geçiş yapacağız. Oyun bir anlığına bile durmayacak.

NPC'lerin Davranışlarının Bölgeye Göre Değişmesi

NPC'lerin görünümü, hâl ve hareketleri, etkileşimde bulunma biçimleri tamamen yaşadığı bölgeye göre değişiklik gösterecek. Açıkçası bir dönem Rockstar'ın NPC'ler için aynı sözü çok sayıda ses kaydı ile yinelediği ileri sürülmüştü. Bu özellik, o iddianın doğru çıkma ihtimalini artırıyor.

İlişki Dinamikleri

Jason ile Lucia'nın ilişkisi, oyunun odak noktasında. Onların ilişkisinin ne yönde seyredeceği tamamen size bağlı. Ne tür seçimler yaptığınıza bağlı olarak ilişkileri de ona göre değişebiliyor. Yani iyi mi yoksa kötü mü bir ilişki yaşayacakları tamamen sizin elinizde olacak. Benzer şekilde, oyunda yaptığınız her hareketin de bir davranışı olacak. Hatta edindiğiniz alışkanlıklar, yaptığınız şeyler zaman içinde hem yüzünüze hem vücudunuza yansıyacak. Örneğin uzun süre kaçarsanız fiziksel görünümünüz bundan doğrudan etkilenecek.

Gerçekçi Bir Dünya

Rockstar Games, oyunu olabildiğince gerçekçi hissettirmesi için araçların sürüş sistemine hayli uğraşmış durumda. Hatta ekipte gerçekten yarış otomobili üzerine kariyer yapmış insanlar bile varmış. Öte yandan oyuna gerçekçi bir sosyal medya da eklenmiş. Buradaki akış da tıpkı gerçek hayattaki sosyal medya platformlarının akışına benzeyecek.

GTA 6 Ne Zamandır Geliştiriliyor?

Grand Theft Auto VI'nın daha önce 13 yıldır yapım aşamasında olduğu söyleniyordu ama Rockstar Games, bunu hiçbir zaman resmî olarak dile getirmedi. Şirket, Dazed ile yaptığı son görüşmede oyunun 13 yıldır yapım aşamasına geçildiğini doğruladı. Şirket, GTA 5'i yayınlar yayınlamaz GTA 6 için çalışmalara başlamış.

GTA 6'nın Hikâyesi Ne Olacak?

Rockstar Games, GTA 6'nın hikâyesi hakkında da önemli bilgiler paylaştı. Jason Duval gerçekten de eski bir askermiş. Sızıntılar doğru çıktı. Lucia Caminos ile ilgili boşluk da tamamlandı. Bu karakter de eski bir dövüşçüymüş ve hapisten yeni çıkmış. Oyunda ister çift ister tek bir karakterle hareket edebileceğiz. İlişkileri de unutulamayacak seviyede olacak. Dalgalarıın üzerinde süzülüp Leonida'nın manzarasını ve zıplayan yunusları izleyebilecekler.

Editörün Yorumu

Rockstar Games'in dünkü açıklamasından sonra bir şeylerin geleceğini bekliyordum ama bu hamlesi resmen ambargoyu kaldırmak. Açıkçası bu kadarının geleceğini tahmin bile etmemiştim. Evet, oyundaki sistemlerin çoğunu sızıntılar yüzünden biliyorduk ama bunlar sonuçta "ya gerçek değilse" ihtimali taşıyordu. Neyse ki her biri doğrulanmış oldu. Benim fikrimi soracak olursanız, kesinlikle son birkaç yılın en iyi oyunu geliyor.